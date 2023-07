L'ira di Pietro Orlandi dopo i documenti rivelati da Enrico Mentana: "Carogne"

"Quando ho ascoltato Enrico Mentana che quasi con gli occhi gioiosi ha raccontato quella cosa ho subito pensato 'che carogne' ". Sono le parole di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, sul servizio mandato in onda dal Tg La7 nella serata di ieri 11 giugno 2023. Il servizio tira in ballo delle presunte molestie perpetrate a Natalina Orlandi, una dei cinque fratelli Orlandi, da parte dello zio Mario Meneguzzi (oggi defunto). Presente alla conferenza stampa anche Natalina che controbatte a quanto detto nel servizio spiegando: "Non c'è stato nessuno stupro, è stata una cosa che risale al '78 e si sono trattate solo di alcune avance verbali e un piccolo regalo". La sorella di Emanuela ha spiegato di essere rimasta scossa dal quanto successo con lo zio, che all'epoca aveva 55 anni, ma decise di parlarne soltanto con due persone: il suo fidanzato dell'epoca (oggi suo marito) e il sacerdote confessionale di famiglia, il parroco sudamericano da cui è partito lo scambio di lettere con il cardinale Segretario di Stato Vaticano dell'epoca Agostino Casaroli.

Natalina ha continuato spiegando come nessuno della famiglia - a parte il marito - abbia mai saputo di quell'episodio del '78: "Siamo una famiglia molto unita, siamo andati avanti come se nulla fosse successo". La sorella ha giudicato "imbarazzante" quanto detto dal telegiornale di Enrico Mentana. Mentre la legale della famiglia, l'avvocata Laura Sgrò, ha parlato di vera e propria "macelleria": "Mettere in piazza la vita di Natalina senza che lei potesse replicare, e senza nemmeno che le fosse chiesto se quanto detto dai documenti corrispondesse al vero si tratta di vera e propria macelleria della vita delle persone".

Per il fratello Pietro, il servizio sulle presunte rivelazioni non fa che dimostrare come: "Il Vaticano stia cercando di scaricare le responsabilità della scomparsa di Emanuela su altro, fuori dalle mura della Santa Sede, addirittura su tutta la nostra famiglia". Lo zio, spiega Pietro, si trovava all'epoca della scomparsa fuori da Roma, per cui sarebbe stato impossibile per lui essere coinvolto nel rapimento, come alluso - dice sempre Pietro - dal Tg La7 confrontando le foto del viso dello zio e quelle dell'identikit che ritrae il presunto rapitore di Emanuela.

