La pillola di Merck contro il covid da oggi in Italia sarà una svolta?

Una svolta nella lotta al covid? Sarà il tempo a dirlo. Fatto sta che da oggi è disponibile in Italia il primo antivirale specifico contro il coronavirus Sars-CoV-2: la pillola di Merck chiamata molnupiravir, un medicinale che offre un'arma in più per le persone considerate a rischio, ma non è da intendersi come un'alternativa alla vaccinazione.

Dopo il via libera della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), dal 4 gennaio 2022 il farmaco viene distribuito alle regioni dalla struttura commissariale di Francesco Paolo Figliuolo. È stato autorizzato per una distribuzione in condizioni di emergenza con decreto del ministero della Salute del 26 novembre 2021 e per la sua prescrizione è previsto l'utilizzo di un registro di monitoraggio che sarà presto accessibile online sul sito dell'Aifa.

Cos'è e a cosa serve la pillola Merck contro il covid

Molnupiravir è stato il primo farmaco in pillole indicato per la cura dell'infezione da coronavirus ad essere registrato. L'agenzia regolatoria britannica (Mhra) lo ha autorizzato per prima, il 4 novembre scorso. Ma a cosa serve e chi può usarla? Messo a punto dal colosso farmaceutico americano Merck Sharp & Dohme in partnership con Ridgeback Biotherapeutics, si tratta di un antivirale orale autorizzato per il "trattamento dei pazienti Covid-19 non ricoverati, con recente insorgenza di malattia da lieve a moderata, e con condizioni cliniche concomitanti che possono rappresentare fattori di rischio specifici per lo sviluppo della malattia grave".

La pillola di Merck agisce interferendo con la capacità del coronavirus Sars-CoV-2 di replicarsi. È stata progettata per introdurre errori nel codice genetico del virus, impedendone la duplicazione e riducendo quindi il rischio di provocare malattie gravi. Molnupiravir non colpisce la proteina spike del coronavirus, quella che il sistema immunitario umano è in grado di riconoscere e verso la quale produce anticorpi detti neutralizzanti (cioè in grado di neutralizzare il virus). Per questo, secondo quanto spiegato dai suoi produttori, la sua efficacia sarebbe garantita a prescindere dalle varianti presenti e future. L'efficacia del farmaco nel prevenire le ospedalizzazioni sarebbe del 30%, ossia meno rispetto agli studi preliminari di fase 3 che indicavano invece una riduzione dei decessi e ricoveri del 50%.

L'utilizzo e la selezione del paziente

La determinazione Aifa relativa alle modalità di utilizzo è stata pubblicata il 29 dicembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale. Il suo utilizzo è indicato entro cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi. Il trattamento prevede l'assunzione di quattro compresse (da duecento milligrammi) due volte al giorno, per cinque giorni. La selezione del paziente, secondo quanto indicato dall'Aifa, è affidata ai medici di medicina generale, i medici delle Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) e in generale ai medici che "abbiano l'opportunità di entrare in contatto con pazienti affetti da covid di recente insorgenza e con sintomi lievi moderati e di indirizzarli rapidamente alla struttura presso la quale effettuare la prescrizione e la distribuzione del farmaco, che deve avvenire nel rispetto dei criteri fissati dalla Cts".

Sempre secondo le indicazioni dell'Agenzia del farmaco, la pillola Merck può essere prescritta limitatamente ai "medici operanti nell'ambito delle strutture identificate dalle regioni per la somministrazione". La definizione del percorso attraverso il quale vengono identificati i pazienti eleggibili al trattamento - conclude il documento dell'Aifa - è rimessa ai provvedimenti delle regioni e delle province autonome.