"Dovremo evacuare Piombino": il rigassificatore che può salvare l'Italia al centro delle polemiche

È al centro di scontri politici elettorali e manifestazioni in piazza, tra sfide energetiche e preoccupazioni ambientali, economiche e sociali. Quale scenario per il rigassificatore di Piombino?

È una nave, attraccata al porto di Piombino, che trasforma il gas naturale liquefatto, il GNL, dallo stato liquido a quello gassoso, attraverso un cambio di pressione e temperatura. Perché divide e perché unisce la possibile costruzione di un rigassificatore a Piombino, così come in altre zone d’Italia. Fa parte di una discussione geo-politica mondiale, sul prezzo del gas e delle bollette, quanto ambientale, per una costruzione di un impianto considerato ad alto impatto.

Il progetto è stato esentato dall’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, perché "eventuali ritardi o ostacoli suscettibili di impedirne una tempestiva attuazione risultano contrari all’interesse dei cittadini italiani e finirebbero per mettere a repentaglio la sicurezza energetica del Paese" spiega in una lettera inviata dal ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, alla Commissione europea e pubblicata sul sito del commissario straordinario per il rigassificatore, Eugenio Giani.

Se Giani assicura che la permanenza della nave presso la banchina del porto di Piombino sarà autorizzata non oltre tre anni sono tante le perplessità in materia di sicurezza ma anche di impatto ambientale ed economico.

Ma partiamo dalle basi. Cos’è, come funziona un rigassificatore e perché è così contestato? Noi di Today.it siamo andati a scoprirlo, proprio lì dove sorgerà questo rigassificatore. Ecco cosa ci hanno in questo video le voci dei pescatori e dei cittadini ma anche amministratori ed esperti. Le parole in questo video di Francesco Ferrari, Sindaco di Piombino, Claudio Pedroni, Presidente Agroittica Toscana, Ugo Preziosi, rappresentante comitato No Rigassificatore e Giovanni Sgaravatti, assistente ricercatore Bruegel Dipartimento energia e clima.

(Interviste di Nicola Vanni, Paolo Biagioni e Alberto Pezzella, Riprese di Nicola Vanni, Paolo Biagioni, montaggio di Alberto Pezzella, coordinamento di Alberto Berlini)