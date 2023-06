Ecco come la Cina voleva entrare in Pirelli

"Pirelli è in pericolo", titola il Financial Times un articolo in cui traccia le difficoltà che si trova ad affrontare Marco Tronchetti Provera. Il magnate dei pneumatici, che nel 2015 rivendicava l'ingresso nell'azienda italiana della società chimica cinese ChemChina con un'acquisizione da 7,7 miliardi di dollari (pari al 37% del capitale del gruppo degli pneumatici), è stato costretto a bussare alla porta di Palazzo Chigi. Durante una recente audizione alla presidenza del Consiglio, l'imprenditore ha lanciato un allarme, sostenendo "i cinesi sono pericolosi" e che il Partito comunista è una minaccia per Pirelli. Il dipartimento Golden Power si è attivato per proteggere il futuro di una delle più grandi realtà industriali italiane.

L'allarme lanciato da Tronchetti Provera segnala quanto il matrimonio tra le due aziende si stia logorando. Eppure, i colossi dei due paesi hanno una relazione fruttuosa, soprattutto in termini economici. Quando Tronchetti Provera ha aperto le porte ai cinesi, il bilancio della Pirelli era in perdita. Poi i conti sono tornati positivi, spinti dalla fusione della ChemChina con il conglomerato statale cinese Sinochem. Il colosso dei pneumatici è arrivato a chiudere i conti del 2022 con un utile netto di 435,9 milioni di euro, in crescita del 35,5%. Una ripresa di cui ha beneficiato economicamente lo stesso Tronchetti Provera, la cui holding - Camfin - è azionista di Pirelli con il 14%. Il colosso dei pneumatici italiani è infatti un affare per Sinochem e per la Repubblica popolare.

Tanto che l'unione tra Pirelli e ChemChina (poi fusa in Sinochem) aveva fatto sollevare qualche sopracciglio in Italia e in Occidente. I timori sono stati rafforzati l'anno successivo dell'ingresso del colosso cinese nell'azienda italiana. Nell'ottobre del 2016, il presidente cinese Xi Jinping aveva riunito a Pechino i top manager di un centinaio di aziende di Stato portando il messaggio che "il Partito comunista conta più di ogni consiglio di amministrazione" perché è "la radice e l'anima della società". Per il numero uno cinese, le aziende sono "un prolungamento dell'azione del Partito comunista anche oltre i nostri confini", aveva detto in un discorso che anticipava i lavori del Congresso del Partito previsto nell'autunno di quell'anno.

L'ingresso dei membri del Partito comunista nelle aziende straniere

Sarebbe bastata già questa frase per presagire quello che sta accadendo negli ultimi mesi in Italia. Un'ulteriore spinta è arrivata durante il XX Congresso del Partito che si è tenuto lo scorso ottobre. Durante il più importante appuntamento politico cinese, sono emerse le parole chiave e le direttive politiche che il Partito intraprende per il prossimo quinquennio. Nel viaggio della Repubblica popolare verso la "nuova era" c'è un indirizzo preciso: costruire una moderna Cina socialista. E per farlo, le aziende nella Repubblica Popolare, comprese le aziende straniere, devono istituire un'organizzazione interna che deve rispondere direttamente al governo centrale cinese (al Partito comunista, quindi) per promuovere e concretizzare gli interessi nazionali cinesi.

Una direttiva che rischiava determinare il futuro di Pirelli. Anche nell'azienda italiana leader degli pneumatici sarebbe emerso il tentativo del partner cinese di imporsi nel comitato decisionale e assumere il controllo del kwon-how di alta tecnologia dell'azienda leader nel settore. Un tentativo che conferma le regole del capitalismo globale, dove la circolazione dei capitali espone i paesi ospitanti a subire le decisioni e i rapporti di forza che arrivano da "altrove" e che non tutelano gli interessi delle aziende partner nazionali.

Lo scudo del Golden Power

Ed è proprio attorno a questo punto che ruota la decisione del governo italiano di ricorrere al Golden Power per "blindare" Pirelli e le sue tecnologie Cyber, arginando il potere del socio cinese del gruppo. L'Esecutivo ha infatti deciso di dotare il gruppo italiano di una serie di strumenti per la tutela dell'asset strategico, tra i quali un nulla osta di sicurezza industriale strategico che prevede limiti di accessibilità alle informazioni.

Secondo la nota di Palazzo Chigi, "Per alcune decisioni strategiche del Cda le prescrizioni del governo prevedono, altresì, un voto di almeno i 4/5 del consiglio di amministrazione, quindi di 12 consiglieri su 15. Lo scudo di cui si è avvalso il governo italiano per proteggere Pirelli introduce anche una serie di limitazioni che impongono ai cinesi di continuare a gestire l'azienda insieme ai soci italiani, eliminando la possibilità di lasciare nelle mani degli azionari della Repubblica popolare un controllo totale dell'azienda italiana, che avrebbe portato Sinochem in breve tempo poter nominare anche il nuovo Ceo.

Si è si conclusa così una battaglia dura che ha visto Pechino fallire il pieno controllo di una delle maggiori aziende italiane. L'esercizio governativo di tutela su Pirelli apre una finestra su come agiscono le aziende cinesi all’estero e su quanto sia importante valutare le modalità di intervento economico cinese nel nostro paese, attraverso investimenti strategici. L'applicazione del Golden Power su Pirelli risponde alla domanda - ancora inevasa - sull'azione di Palazzo Chigi di sciogliere il nodo dell’accordo sulla "Nuova Via della Seta". Una domanda a cui la premier Giorgia Meloni dovrà dare risposta entro fine anno.