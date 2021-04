Piroso contro Gasparri: “Rivaluto il concetto di pulizia etnica intellettuale”. È polemica

Bufera dopo un tweet al vetriolo di Antonello Piroso. Il giornalista ha condiviso su Twitter un commento riferito a Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia.

“Maurizio Gasparri è un politico (mio e vostro stipendiato peraltro) così seducente, coinvolgente, convincente, che ogni volta che lo ascolto mi vedo costretto a rivalutare il concetto di pulizia etnica (intellettuale)”, le parole di Piroso.

Immediata la durissima replica di Gasparri. “Ho letto con sorpresa un tweet che mi ha dedicato Antonello Piroso, che, dal legittimo diritto di critica alle mie opinioni, passa su Twitter ad affermazioni sconcertanti scrivendo di me”.

"Devo essere grato perché la 'pulizia etnica', cioè la soppressione fisica, invocata per me sui social da Piroso, e seguita da insulti da lui causati, viene derubricata a 'intellettuale', ovvero la soppressione totale del mio diritto di espressione? Riservandomi ogni altra iniziativa chiedo pubblicamente al presidente dell'Ordine dei giornalisti Verna, nella mia qualità di appartenente allo stesso, come devo immaginare sia anche chi invoca per me 'pulizia etnica' sui social, se è compatibile con l'apparenza al giornalismo un linguaggio simile e se il sacrosanto diritto di critica deve essere espresso in queste forme, degne di ben altre orrende condotte e situazioni".

Solidarietà a Gasparri dal presidente dell'Ordine dei giornalisti

Sulla vicenda è quindi intervenuto il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, che ha condannato le parole di Piroso esprimendo “piena solidarietà” a Gasparri. "Non avendo poteri sanzionatori, che sono in capo ai consigli di disciplina, che il collega giornalista senatore Maurizio Gasparri potrà adire come qualunque cittadino, posso solo esprimergli piena e convinta solidarietà come dovrebbe fare chiunque abbia buon senso e tenga a cuore l'articolo 21 della Costituzione", ha affermato Verna. "Lo farei - ha puntualizzato inoltre il presidente dell’Odg - verso chiunque anche non giornalista o non politico alla ribalta da anni. Oso persino sperare che a scrivere su Twitter di rivalutazione del concetto di 'pulizia etnica (intellettuale)' sia un omonimo dell'iscritto all'Ordine del Lazio Antonello Piroso".