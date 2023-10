Così i soldi del Pnrr per gli alloggi universitari finiscono in tasca ai privati

Carceri, caserme, scuole, case popolari, conventi, seminari, ma anche uffici, hotel e magazzini dismessi potrebbero diventare presto residenze studentesche grazie ai fondi del Pnrr. Questa la risposta del governo al caro affitti, problema che ha portato la primavera scorsa gli studenti a piantare le tende davanti alle università per spostare poi la protesta in autunno di fronte al Parlamento. Le associazioni studentesche non mollano la presa, temono che una buona fetta di quei 960 milioni di euro messi a disposizione dal Pnrr per gli alloggi universitari possa finire nelle tasche dei privati senza risolvere il problema dei canoni di affitto troppo alti.

"I soldi del Pnrr per gli alloggi universitari non stanno andando nella direzione giusta" ha dichiarato a Today.it Simone Agutoli, responsabile della questione abitativa per l'Unione degli universitari (Udu). Il governo ha trovato un metodo "funzionale per reperire tanti posti letto in poco tempo" ma "senza vincoli sulle tariffe gli affitti continueranno a rimanere inaccessibili". In poche parole è inutile creare tanti nuovi alloggi se poi vengono dati a 700/800 euro al mese, prezzi più o meno simili a quelli di mercato. Si rischiano così ulteriori aumenti dei canoni, ma andiamo per ordine.

Uno studente su tre non riesce a pagare l’affitto

Tutto nasce da Ilaria Lamera, la studentessa di ingegneria ambientale al Politecnico di Milano che ormai stanca di fare 4 ore di viaggio ogni giorno per seguire le lezioni ha deciso di piantare una tenda davanti all'ateneo dando vita al movimento delle tende. Aveva persino pensato di dormire nell'ufficio della madre "perché a Milano gli affitti sono spaventosi", ha raccontato a Charlotte Matteini di MilanoToday. La giovane di Alzano Lombardo che ha avviato a maggio la protesta degli universitari per il caro affitti è ora candidata al'Ambrogino d'Oro, la più alta onorificenza che il comune conferisce ai suoi cittadini, per aver puntato i riflettori su un problema che attanaglia moltissimi studenti e le loro famiglie.

Trovare una stanza in affitto per uno studente fuorisede è una vera e propria odissea, bisogna aggirare truffe e tuguri prima di arrivare a Itaca. Ma a preoccupare sono soprattutto i prezzi, lievitati negli ultimi anni di circa il 34 per cento. A conti fatti uno studente fuorisede arriva a spendere almeno 9mila euro l’anno per mantenersi agli studi, sborsando in media 500 euro al mese solo per l’affitto di una stanza singola (810 a Milano, 630 a Roma, 530 a Bologna - Scenari immobiliari), cifre a dir poco proibitive.

"Uno studente su tre non riesce a pagare l’affitto", rivela la Cgil ma per fortuna ci sono i 960 milioni del Pnrr che serviranno a triplicare i posti letto per gli studenti fuorisede, 830mila in tutto secondo una stima di Cassa depositi e prestiti. Obiettivo: passare dagli attuali 40mila a 100mila entro il 2026. Al momento la situazione su questo fronte è davvero critica, con solo il 5 per cento degli studenti che vive nelle residenze universitarie a fronte del 18 per cento della media europea (12 per cento in Germania e 30 per cento nei Paesi Bassi). Ecco perché bisogna fare molta attenzione a come si spenderanno questi soldi del Pnrr, perché il problema è molto sentito dagli studenti e perché nessuno vuole assistere all’ennesimo spreco di risorse pubbliche. Ma il rischio c’è, vediamo perché.

Pnrr: 60mila nuovi posti letto entro il 2026

La Riforma 1.7 del Pnrr mira a incentivare la realizzazione di nuove strutture per gli alloggi degli studenti per ridurre il divario sociale e promuovere il diritto allo studio. "Purtroppo però da Draghi in poi si è andati in una direzione molto sbagliata perché l’obiettivo è diventato la quantità e non la qualità – ha chiosato in un’intervista a Today.it Simone Agutoli, componente dell’esecutivo nazionale dell’Unione degli universitari (Udu) -. Poi come questi posti letto vengono realizzati, a chi vanno e quanto costano non ci interessa. E così abbiamo visto con la prima tranche, ma anche con la seconda, che i soggetti più facilmente coinvolti sono quelli privati, addirittura anche per quanto riguarda posti letto già esistenti, una cosa davvero assurda".

Agutoli si riferisce al mancato accordo sugli studentati con l’Ue che questa estate ha portato al taglio della terza tranche del Pnrr (500 milioni di euro), perché molti di quelli rendicontati dall’Italia non erano nuovi posti letto ma erano alloggi privati già esistenti. Il pasticcio è stato poi risolto dal ministro Fitto con una sorta di espediente amministrativo: il target intermedio dei 7.500 posti letto già assegnati (ma con problemi di rendicontazione) è stato trasformato nella creazione di 60mila nuovi posti letto entro il 2026. L’obiettivo è sfidante ma possiamo davvero realizzarlo in così poco tempo? A quanto pare sì, ma solo con l’aiuto dei privati come colossi del calibro di Camplus international e Campus X.

Pnrr: contributo di 350 euro a posto letto per tre anni

Per la ricerca di nuovi posti letto per gli universitari il governo ha scelto proprio questa strada, affidandosi sia al pubblico sia al privato senza però stabilire quote precise, magari proprio a causa dei tempi troppo stretti imposti dal Pnrr (scadenza 2026). Del resto la lentezza degli enti pubblici è oramai nota a tutti così come la loro difficoltà nel reperire risorse economiche da investire in grandi progetti. E così grazie a un censimento lanciato a maggio il ministero dell’Università e della Ricerca ha individuato 593 immobili idonei, pubblici e privati tra uffici e magazzini dismessi, caserme e scuole da destinare ad alloggi o residenze universitarie, come l'ex carcere di San Francesco di Parma. In tutto si tratta di 67.300 posti letto, addirittura più di quelli previsti dal Pnrr. Di questi:

292 immobili per 41.618 posti letto al Nord (62%);

177 immobili per 15.148 posti letto al Sud (23%);

124 immobili per 10.526 posti letto al Centro (16%),

con il maggior numero di manifestazioni d'interesse giunte da soggetti privati per 50.524 posti letto rispetto ai 15.104 pubblici (vedi tabella qui sotto del Mur - ministero dell'Università e della Ricerca).

L’elenco di questi immobili sarà tenuto in considerazione per la seconda fase del piano, quella legata al nuovo fondo housing a cui sono destinati 660 milioni di euro per la realizzazione di circa 52mila posti letto entro il 2026. Queste risorse saranno destinate alla copertura anticipata degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture. Si tratta di circa 350 euro al mese a posto letto, cifra ritenuta da alcuni privati troppo bassa per investire nel progetto e così arrivano anche gli sgravi fiscali. Ma come funziona il pagamento dell’affitto nelle residenze universitarie private che beneficiano di fondi pubblici? I canoni di affitto sono calmierati? Esiste un tetto massimo fissato dallo Stato?

L’alloggio privato arriva a costare fino a 1.000 euro al mese

"Nelle residenze universitarie private una parte dell’affitto viene pagato dallo Stato e una parte dagli enti regionali – spiega il responsabile Udu -. Ad esempio se un privato ha 100 posti disponibili, tutti questi ricevono il contributo del Pnrr, poi 80 prendono anche il contributo dello studente che ci entra e paga l’affitto e 20 prendono il contributo della regione. Per cui per alcuni posti letto c’è il doppio contributo del Pnrr e della regione. A volte c’è anche l’Inps che con la borsa di studio dà una parte. Per i privati è l’affare della vita. Insomma stiamo pagando a peso d’oro dei posti letto che saranno accessibili solo a studenti con un certo reddito, che hanno una famiglia alle spalle che possa sostenerli economicamente, perché non tutti possono sborsare 800 euro al mese".

Ebbene sì, perché per una stanza in una residenza universitaria privata si arrivano a pagare anche 700-800 euro al mese, praticamente il prezzo di mercato (vedi ad esempio il bando residenza Campus Cx Milan Bicocca), tanto che sono stati ribattezzati 'studentati di lusso o a 5 stelle'. A Roma si arriva anche alla cifra record di 1.000 euro al mese, come racconta Filippo Poltronieri di RomaToday in un'inchiesta sulle assurde convenzioni degli atenei romani con gli studentati privati.

"Purtroppo c’è poca trasparenza su questo, gli accordi tra regioni e residenze private non sono pubbliche – ha sottolineato Agutoli -. Noi abbiamo dovuto fare un’operazione di accesso agli atti su 15-20 enti universitari per sapere quanto stanno pagando. Sicuramente questo metodo è funzionale a recuperare tanti posti letto in poco tempo, però per il privato questo rappresenta veramente un’ottima opportunità d’investimento, soprattutto per grossi fondi immobiliari che possono acquistare tanti appartamenti con un ritorno dell’investimento enorme". Secondo una ricerca Udu sinora 210 milioni sono stati assegnati ai privati (73%), mentre 77 milioni sono andati al pubblico (27%), come si legge nella tabella qui sotto.

Le criticità

Il problema non è tanto il privato ma l’assenza di regole chiare e precise che evitino effetti distorsivi sul mercato e false speranze per gli studenti fuori sede. Senza un tetto ai canoni sulle residenze private, infatti, il caro affitti resta irrisolto, anzi rischia di peggiorare perché fissa una soglia minima al di sotto della quale i proprietari di casa decideranno di non scendere. Per il momento si parla solo di una riduzione del 15 per cento rispetto al canone medio di mercato, poca cosa considerando che per ottenere questo 'sconto' si usufruisce di un contributo pubblico.

C’è poi un altro nodo importante da sciogliere: la precedente disciplina prevedeva che almeno il 20 per cento dei posi letto co-finanziati dallo Stato venisse destinata agli studenti in stato di necessità, ora è stata introdotta la definizione piuttosto ambigua di "prioritariamente". Questo termine lascia ampi spazi di discrezionalità alle strutture private nella quota di posti letto da destinare al diritto allo studio, ovvero proprio a coloro che ne avrebbero più bisogno.

E poi un altro tema: l’assenza del vincolo per la destinazione d’uso degli alloggi privati, che permette di trasformare uno studentato in una struttura che accoglie anche turisti. Proprio come succede nel complesso dei Crociferi di Venezia, un ex convento che ospita una residenza per universitari e nei mesi estivi una foresteria per turisti con 255 posti letto, con gli studenti praticamente costretti a lasciare libere le stanze in estate per far spazio ai villeggianti.

Infine cosa succederà dopo i primi tre anni di contributo statale assicurato visto che non vi è alcun obbligo di rinnovo per i privati? Questi soggetti potrebbero anche decidere di non destinare più quei posti letto al diritto allo studio.

Insomma le criticità sono tante e sembrano favorire le disuguaglianze e il profitto, proprio per questo gli studenti chiedono al governo di non concentrare le risorse del Pnrr sugli studentati privati ma di investire di più sulle residenze universitarie pubbliche, creando anche meno posti letto purché a prezzi accessibili. "Al massimo 220 euro al mese, in modo che risultino compatibili con le borse di studio. Il concetto è: meglio pochi sicuri fatti bene, che rischiare con tanti fatti male". Basti sapere che la borsa di studio per i fuorisede è pari al massimo a 6.370 euro e che per chi alloggia in una residenza pubblica vengono trattenuti 2.400 euro circa l’anno per un posto letto in una doppia, a fronte dei 5mila l’anno di una struttura privata da poco più di 400 euro al mese, come al Restudent di Venezia Mestre, alla residenza Camplus di Roma o a Torino Peschiera tanto per citarne alcune.

Udu: "Non esistono interlocuzioni con il governo"

Il governo sta sicuramente provando a risolvere il problema dell’emergenza abitativa ma lo sta facendo da solo, senza confrontarsi. "Al momento non c’è nessun tavolo aperto, non esistono interlocuzioni con il governo, le associazioni non sono mai state ricevute – ha denunciato Agutoli -. Noi abbiamo mandato la volta scorsa una lettera alla ministra Bernini, questa volta direttamente alla Meloni, ma nessuno ci ha mai risposto. La ministra ci risponde solo via comunicati stampa quando protestiamo dicendo in sostanza che la nostra protesta è giusta e che loro stanno lavorando, però di interlocuzioni ad oggi con l’Udu, la principale organizzazione studentesca, ma anche con le altre, non c’è. È un po’ come se il ministro del Lavoro non avesse mai incontrato la Cgil per intenderci, una cosa davvero assurda. Quando uscirà la legge di bilancio - conclude - sapremo dal comunicato cosa hanno deciso".

Tutto questo mentre gli studentati pubblici chiudono i battenti senza più riaprire (vedi la Casa dello Studente dell’Aquila e la Paradisa di Pisa) e le società private acquistano edifici inutilizzati per trasformarli in residenze di lusso da 700-800 euro a stanza, con il sospetto che così facendo i canoni di affitto continueranno ad aumentare e che tutti quei soldi del Pnrr serviranno solo ad alimentare i profitti dei privati lasciando nella disperazione gli studenti e le loro famiglie.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp