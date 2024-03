Il pollo e la salsa al salmone ritirati dai supermercati

C'è una nuova allerta alimentare. Il ministero della salute ha pubblicato due nuovi avvisi di richiamo: è tutto visibile sul sito, nella sezione "richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori", dove vengono spiegate nel dettaglio le ragioni e le caratteristiche dei due prodotti in questione, ritirati dai supermercati. In entrambi i casi si tratta di un richiamo per rischio microbiologico. Nell'ambito della sicurezza alimentare, per rischio microbiologico si intende la possibilità di contrarre malattie causate da batteri, virus e altri microrganismi patogeni ingeriti attraverso il consumo di alimenti. Ma andiamo con ordine.

Nel primo caso si tratta di un prodotto a base di pollo a marchio "pollo Seekh kebab Shama" e denominazione di vendita "Shama Seekh kebab chicken". Il nome del produttore è "S.C. Salaam food srl" e la sede dello stabilimento di produzione è a Bihor County, in Romania. Il prodotto in questione è quello in vendita in un cartone da 8 pezzi da 900 grammi l'uno e ha come scadenza il 29 marzo 2025.

Il motivo del richiamo? Si tratta di un prodotto privo di bollo CE, il riconoscimento che viene rilasciato agli stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale e alle organizzazioni che si occupano di allevamento, macellazione, trasporto, stoccaggio e talvolta commercializzazione (con norme, requisiti e controlli specifici da rispettare). Nell'avviso sul sito del ministero della salute si legge che il prodotto, se acquistato, non deve essere consumato.

E veniamo al secondo caso di richiamo alimentare. Si tratta di una salsa al salmone scozzese, marchio "Magrini le delizie", lotto di produzione 054/24. Il prodotto in questione è quello in vendita nella confezione da 90 grammi e ha come data di scadenza il 23 maggio 2024. C'è il "rischio per la salute dei consumatori per presenza di listeria monocytogenes - si legge sull'avviso -. Il prodotto non deve essere consumato ma riconsegnato al punto vendita".

Listeria monocytogenes, responsabile della listeriosi, è un batterio presente in natura: in acqua, nelle piante e nelle feci di alcuni animali. L'infezione causata dal batterio, secondo quanto riporta l'Istituto superiore di sanità (Iss), è generalmente dovuta all'ingestione di cibo contaminato e pertanto è classificata fra le malattie trasmesse attraverso gli alimenti. Può contaminare diversi alimenti come latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, insaccati poco stagionati.

La gravità dei sintomi va da forme simil influenzali o gastroenteriche, accompagnate a volte da febbre elevata fino a forme setticemiche e meningiti che possono verificarsi in persone fragili o immunodepresse. La listeria resiste molto bene alle basse temperature, ma è molto sensibile alle temperature di cottura domestica degli alimenti.