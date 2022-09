Una polmonite di origine sconosciuta ha ucciso due persone in Argentina

Due persone sono morte a causa di una polmonite di origine sconosciuta in un ospedale della provincia argentina di Tucuman. Altre quattro persone si trovano in gravi condizioni di salute mentre un quinto paziente si trova in isolamento a casa. A tutti i pazienti è stata diagnosticata una polmonite bilaterale e sono risultati negativi al test per il COVID-19, l'influenza, l'hantavirus e altre possibili malattie.

A metà agosto, un caso di polmonite di origine sconosciuta è stato trovato in un ospedale di Tucuman, con infiammazione a entrambi i polmoni: l'ospedale è stato posto in quarantena e ha smesso di accettare nuovi pazienti mentre si cercano le cause e il possibile veicolo di trasmissione dell'infezione. Il ministero della Salute argentino ha spiegato che due delle sei delle persone che hanno contratto la malattia sono morte. I casi registrati corrispondono a cinque operatori sanitari e un paziente che aveva manifestato sintomi tra il 18 e il 22 agosto.

Entrambi i deceduti erano operatori sanitari della clinica privata Luz Médica: si tratta di un'infermiera di 45 anni e un medico di 68 anni. L'istituto ANLIS-Malbrán ha iniziato ad analizzare campioni di casi di polmonite di causa sconosciuta a Tucumán.

Le autorità sanitarie locali stanno monitorando i contatti dei casi cercando di restringere quello che potrebbe essere un focolaio associato alla clinica privata Luz Médica di San Miguel de Tucumán. "La buona notizia - affermano le autorità - è che non sono stati trovati nuovi pazienti. Se si tratta di un agente contagioso, non esiste uno stretto contatto lavorativo o familiare che abbia sintomi" Le analisi in corso cercheranno di stabilire se l'epidemia a Tucumán sia dovuta a un'infezione da Legionella come sospettato dai sanitari: i batteri della Legionella crescono e si moltiplicano nel sistema idrico di un edificio e l'acqua che li contiene può disperdersi sotto forma di goccioline abbastanza piccole da essere inalate dalle persone. Tuttavia per ora non ci sono conferme in questo senso e i primi test sono risultati negativi. L'epidemiologo del Sistema Sanitario Provinciale di Tucumán , il dottor Rogelio Calli , ha spiegato in una conferenza stampa: "Sia i virus che i batteri generano lo stesso quadro clinico - simil-influenzale con dolori muscolari, febbre, mancanza di respiro - È molto simile a COVID-19 così come alle malattie provocate da hantavirus e la terapia è solo quella di supporto. Per coloro i cui segni vitali funzionano bene, aiutando il corpo a risolvere questa situazione".

Le autorità sanitarie di Tucumán hanno raccomandato alla popolazione misure di prevenzione: lavarsi le mani frequentemente, mantenere aggiornate le vaccinazioni in tutte le fasce d'età e rispettare il distanziamento sociale.