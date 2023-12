Dagli scavi emerge un panificio-prigione: le foto

Sorprendente scoperta a Pompei dove dagli scavi è emerso un panificio-prigione, luogo dove le persone ridotte in schiavitù e asini erano rinchiusi e sfruttati per macinare il grano necessario a produrre il pane. Un ambiente angusto e senza affaccio esterno, con piccole finestre con grate in ferro per il passaggio della luce. E nel pavimento intagli per coordinare il movimento degli animali, costretti a girare per ore con occhi bendati. L'impianto è emerso da un’area ancora non indagata della città antica di Pompei, nella Regio IX, insula 10.

"Si tratta, in altre parole, di uno spazio in cui dobbiamo immaginare la presenza di persone di status servile di cui il proprietario sentiva il bisogno di limitare la libertà di movimento - spiega il direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel -. È il lato più sconvolgente della schiavitù antica, quello privo di rapporti di fiducia e promesse di manomissione, dove ci si riduceva alla bruta violenza, impressione che è pienamente confermata dalla chiusura delle poche finestre con grate di ferro".

Un "panificio di filiera"

Potremmo definirlo un panificio di filiera, dove tutte le lavorazioni erano accentrate e consequenziali, si legge su NapoliToday. Invece di accogliere il semilavorato, il panificio accettava materia prima allo stato grezzo (grano in chicchi), la macinava, produceva farine, poi le impastava in un apposito ambiente e infine andava alla cottura. C'era anche una stalla visto che le macine erano azionate da coppie composte da schiavi e somari tenuti in una situazione di sostanziale prigionia, sfruttamento e segregazione. E c'era una grande concentrazione di macchinari con le macine (si vede bene dalla foto dall'alto) le une vicinissime alle altre per aumentare la produzione pur in uno spazio contenuto, anche per questo a terra erano stati tracciati dei percorsi affinché uomini e bestie procedessero su perimetri prestabili per sincronizzare meglio i passaggi circolari attorno all'argano del mulino. La produzione doveva essere continua e abbondante anche perché il lavoro era finanziato per secondi fini elettorali e di consenso. D'altro canto non è la prima volta che si nota un legame tra pane e politica nei 36 forni ad oggi noti a Pompei.

