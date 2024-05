Il Ponte sullo Stretto "troppo basso", l'ultima grana per la maxiopera: "Navi e container non ci passano"

Tra le tante grane, dubbi e perplessità che il Ponte sullo Stretto ha suscitato nei lunghi decenni della sua discussione, l'ultima grana è ora quella dell'altezza. Secondo il presidente di Federlogistica Luigi Merlo, il ponte sarebbe troppo basso per far passare navi da crociera e i container. Un problema di "manovrabilità" in quanto si tratta di un'opera "a campata unica", con "una struttura curvilinea". Ciò significa che i 65 metri di altezza verrebbero raggiunti solo nella parte più alta, mentre verso le due sponde il cosiddetto "franco navigabile" si ridurrebbe.

"Ce ne sono di alte più di 68 metri - dice Merlo a Repubblica riferendosi alle navi da crociera - per come è progettato adesso, non ci passano".

Un progetto poco chiaro (anche sull'altezza)

I 65 metri di altezza citati, peraltro, non sembrerebbero cosa certa. "Il Ponte dovrebbe essere di 65 metri, ma da progetto pare si faccia riferimento al piano viario. Sotto c'è da considerare la struttura dell’impalcato, che dovrebbe essere di circa una decina di metri, dunque il 'franco' si abbassa a 55 metri", spiega ancora a Repubblica il professor Domenico Gattuso, docente universitario, membro del comitato tecnico che sulla maxiopera ha messo insieme oltre 500 pagine di osservazioni critiche.

"Tra l'11 e il 17% (a pieno carico o in zavorra) delle portacontainer attualmente circolanti non potrebbe passare sotto il Ponte", afferma l'esperto. Certo, ci sarebbe l'opzione, da parte delle compagnie di navigazione commerciale, di optare per altri scali. "Portando, però al fallimento e alla chiusura di Gioia Tauro". "Ipotizzando un valore di un container pari a circa 5 mila euro - si legge in un documento del comitato - la riduzione del 17% annuo porta a stimare un danno annuo di 2,5 miliardi di euro", secondo i documenti del comitato.