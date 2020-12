Il 2021... comincia male: zero ponti nel nuovo anno

Per iniziare ad organizzare viaggi e weekend in anticipo (pandemia permettendo), ecco il calendario completo. Tutte le date dei giorni festivi

Quali sono i ponti e i giorni festivi del 2021? Per cominciare ad organizzare viaggi e weekend in anticipo - pandemia permettendo, ovviamente! - ecco il calendario completo delle occasioni per fare un "ponte" e concedersi una breve vacanza durante l'anno che verrà. Partiamo però dalle definizioni: un "ponte" è un "periodo di vacanza di tre o più giorni, possibile quando un giorno feriale viene a trovarsi fra due giorni festivi". Ebbene, ci sono cattive notizie: il 2021 non sarà l'anno dei ponti. Per gli amanti delle gite e del riposo nei fine settimana lunghi il 2021 non promette affatto bene.

Ponti 2021: il calendario delle feste del nuovo anno

Nel calendario del nuovo anno di ponti neanche l'ombra. Il 25 aprile (Festa della liberazione) e Ferragosto, per esempio, cadono di domenica, mentre il primo maggio (Festa dei lavoratori) e Natale di sabato. Ma andiamo a vedere il calendario 2021 con i giorni festivi nel dettaglio.

Ecco le principali festività del 2021 e i relativi giorni della settimana: