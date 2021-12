I "ponti" del 2022: le date del prossimo anno per organizzare viaggi e weekend

Dopo un 2021 non troppo generoso sul fronte delle festività, visto che molte sono capitate di sabato e domenica, quali saranno i giorni festivi ed i ponti più gettonati del 2022?

Ancor prima dell'inizio delle vacanze di Natale e di Capodanno c'è chi ha già buttato un occhio al calendario 2022 per vedere quali saranno i prossimi giorni festivi e per iniziare a organizzare viaggi e weekend, Covid permettendo naturalmente.

Ci sono buone notizie: ecco a voi il calendario completo per organizzare un ponte e godersi una bella vacanza sfruttando un giorno feriale che viene a trovarsi a cavallo tra due giorni festivi.

Le principali festività del 2022

Queste le principali festività del 2022 e i relativi giorni della settimana:

Capodanno: 1 gennaio, sabato

Epifania: 6 gennaio, giovedì

Pasqua: 17 aprile, domenica

Pasquetta: 18 aprile, lunedì

Festa della liberazione: 25 aprile, lunedì

Festa dei lavoratori: 1 maggio, domenica

Festa della Repubblica: 2 giugno, giovedì

Ferragosto: 15 agosto, lunedì

Giorno dei Santi: 1 novembre, martedì

Immacolata: 8 dicembre, giovedì

Natale: 25 dicembre, domenica

San Silvestro: 31 dicembre, sabato

Ponti 2022: si inizia con quello della Befana

Il primo mese del nuovo anno porta con sé già un grande dono: dopo un Capodanno (1° gennaio 2022) che cade di sabato, arriva un bel ponte della Befana. La festività del 6 gennaio 2022 arriva di giovedì, quindi prendendo un solo giorno di ferie (venerdì 7 gennaio) si può godere di ben 4 giorni di relax, magari per smaltire gli eccessi delle feste di fine anno oppure per ricaricarsi in vista di un nuovo anno lavorativo impegnativo.

Dopo le festività pasquali, che nel 2022 cadranno domenica 17 e lunedì 18 aprile (Pasqua e Pasquetta), si guarderà alla Festa della Liberazione, quella del 25 aprile, che però cade di lunedì, quindi niente ponti.

... poi con quello del 2 giugno 2022

Brutte notizie per la Festa dei Lavoratori, 1° maggio, che nel 2022 capita di domenica, ma potremo rifarci con il 2 giugno. La Festa della Repubblica cade di giovedì, quindi ci sono quattro giorni da organizzare sfruttando un solo giorno di ferie dal lavoro.

Nessun ponte in occasione del Ferragosto, visto che il 15 agosto 2022 capita di lunedì mentre per la festa di Tutti i Santi, martedì 1° novembre 2022, potremmo godere di 4 giorni di festa, chiedendo il lunedì 31 ottobre di ferie, la notte di Halloween.

Feste di Natale 2022 con un sole ponte

Per finire guardiamo al mese di dicembre. Nonostante sia un mese pieno di giorni festivi, ci sarà un solo ponte: quello dell'Immacolata visto che l'8 dicembre 2022 cade di giovedì. Poi Natale e Santo Stefano saranno di domenica e lunedì.