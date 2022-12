Lo sapevi che con con soli 4 giorni di ferie è possibile farne 32 di vacanza? 2023 anno dei ponti. No, non parliamo del ponte sullo Stretto di Messina ma di quelli sul calendario. Ok, ora vi spieghiamo come fare 32 giorni di vacanza prendendone solo 4 di ferie.

Il primo venerdì festivo è già qui: 6 gennaio con l’epifania che possiamo aggiungere al weekend. Aprile: Pasqua è 8, 9 e 10. Il 25 aprile, festa della Liberazione, che cade di martedì, ci facciamo 4 giorni di ferie prendendocene uno solo il 24. Non è finita qui: sabato 29, domenica 30 e il Primo maggio, festa del lavoro, è lunedì. È Fantastico.

Per chi può esagerare con 4 giorni di ferie in questi due ponti si può organizzare addirittura un viaggio di dieci giorni. Giugno: altra bella notizia. La festa della Repubblica, il 2 giugno, è venerdì e la possiamo agganciare al weekend successivo. Agosto è Ferragosto ed è un martedì e con un giorno di ferie, il lunedì 14, possiamo staccare la spina altri 4 giorni.

Primo novembre, Ognissanti, è un mercoledì e qui possiamo sbizzarrirci: con due giorni di ferie lunedì 30 e martedì 31 ottobre ci si può ricavare un bel weekend ad Halloween. Oppure: due giorni di ferie giovedì 2 e venerdì 3, da aggiungere a sabato 4 e domenica 5. Avanti veloce: venerdì 8 dicembre, immacolata, da legare facile facile a sabato 9 e domenica 10.

Natale e Santo Stefano 2023 con il botto, che cadono di lunedì 25 e martedì 26 dicembre da agganciare al weekend 23-24. Ecco qua: 4 giorni di ferie, 32 di ponti lunghi. Non vi bastano? Sabato 30 e domenica 31 per preparare la notte di San Silvestro e il 1° gennaio 2024 è lunedì.