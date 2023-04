In posa "troppo a lungo" per un selfie? Sono 275 euro di multa. È l’Italia delle ordinanze. Quella che vieta la sosta in luoghi sovraffollati o in punti di aggregazione, come passaggi stretti o dehors dei locali, imponendo per così dire un “tempo necessario” per scattarsi un selfie o una foto - qualunque esso sia.

Dove siamo? Portofino, Liguria. Qui in caso di selfie “prolungato” si rischia una sanzione da 68 a 275 euro. "Non vietiamo i selfie. - tuona il primo cittadino - È semplice buon senso". L’amministrazione comunale del colorato borgo italiano potrebbe aver preso spunto però dalla più nota Londra. In alcune zone delle Tower of London, compresa la sala della corona reale, sono già vietati da tempo gli autoscatti, per ragioni di sicurezza e non solo.

Ma torniamo a Portofino. Qui il "divieto di sosta per influencer" sarà valido tutta l’estate, dalle 9 alle 18. Dal molo Umberto I alla piazzetta sul mare. In tutto il comune sarà anche vietato girare scalzi o in bikini fuori dalla spiaggia e bivaccare lungo la strada. Decoro urbano e sicurezza. Quest’estate quindi per scattare delle foto perfette sarà proprio necessario il timer - almeno a Portofino.

Riprese e montaggio Alberto Pezzella, Today.it