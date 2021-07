In Lombardia l'85% dei nuovi positivi non è vaccinato

I vaccini funzionano? Sembra proprio di sì. L'85% dei nuovi positivi rilevati in Lombardia non è vaccinato nemmeno con la prima dose. È quanto emerge dall'analisi della genotipizzazione dei tamponi dei nuovi positivi lombardi che fotografa la situazione delle varianti.

Nel mese di giugno, in base a un'analisi direzione generale Welfare, la variante Alpha, ovvero la prima individuata, aveva registrato una incidenza del 64% sul totale e la Delta solo dell'11%, mentre i dati relativi a luglio segnalano l'avvenuta inversione, con Delta al 59% e Alpha al 14%.

Sul totale di 22.135 genotipizzazioni eseguite in Lombardia (su un totale di 19.099 pazienti) per individuare le varianti, sino a oggi la variante Delta nel complesso è stata identificata nel 10% dei casi. Quanto ai nuovi positivi, l'85% di loro non risulta vaccinato, mentre il 9% ha ricevuto una sola dose e solo il 6% ha concluso il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni.

Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, se si effettua il ciclo vaccinale completo anti covid, si è protetti al 94% dal ricovero in ospedale, al 97% dal ricovero in terapia intensiva e al 96% da un esito fatale della malattia. È quindi confermata - tiene a ribadire una volta di più la Regione - la validità della copertura vaccinale come protezione dal contagio, per evitare di sviluppare in maniera clinicamente importante la malattia in caso di positività dopo la vaccinazione, e anche per ridurre la trasmissione del virus.