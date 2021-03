Perché anche chi ha fatto il vaccino può risultare positivo al coronavirus

Sul tema c'è molta confusione, colpa anche di noi giornalisti. Ma come ricorda Matteo Bassetti all'Adnkronos, l'obiettivo dell'immunizzazione è ridurre malattie e ricoveri, non impedire che il virus circoli

Si può risultare positivi al coronavirus anche dopo aver ricevuto il vaccino? La risposta è affermativa, ma non c'è nulla di cui stupirsi. Come spiega all'Adnkronos l'infettivologo Matteo Bassetti, quando parliamo di vaccini "non dobbiamo andare a guardare chi è vaccinato e poi si infetta di nuovo, ma quanti di quelli immunizzati finiscono in rianimazione e muoiono perché è questo l'obiettivo dell'immunizzazione e non il fatto che il virus non circoli".

Sul tema in effetti c'è molta confusione. Colpa anche di noi giornalisti che evidentemente non abbiamo esposto la materia in modo chiaro. Se un vaccino ha un'efficacia stimata del 70% vuol dire che nel corso dei trial clinici si è osservata una riduzione dei casi di malattia del gruppo vaccinato del 70% rispetto al gruppo placebo. L'obiettivo delle sperimentazioni è dunque dimostrare che i vaccini proteggono dalla malattia e non dal contagio asintomatico da Sars-Cov-2. I risultati di uno studio preliminare condotto in Israele in realtà sembrano suggerire che il farmaco Pfizer-BioNTech abbia un'efficacia del 90% anche nel prevenire l'infezione, ma sul tema il dibattito è aperto e i dati sono ancora pochi.

Inoltre va ricordato che neppure i vaccini che si sono dimostrati più efficaci come Pfizer e Moderna offrono una protezione del 100% contro la malattia: il che significa che una piccola percentale di vaccinati possono comunque sviluppare i sintomi del Covid-19.

Perché si può risultare positivi anche dopo aver fatto il vaccino

"Il fatto di non avere una seria campagna di comunicazione sui vaccini - dice Bassetti all'Adnkronos - ha avuto come effetto proprio questo: non sapere bene i rischi e i benefici dei vaccini o come si gestiscono. Quindi le notizie sulla positività di chi è già stato vaccinato fanno il gioco di chi è contrario o ha dubbi". Sui farmaci anti-Covid è necessario fare chiarezza. "Noi abbiamo detto che tutti i vaccini approvati e in uso (Moderna, Pfizer, AstraZeneca) hanno evidentemente un'efficacia che arriva al 94%. Questa - spiega l'infettivologo - si stabilisce sulla malattia sintomatica ed evidentemente sul fatto che uno possa essere positivo al tampone, quindi c'è un piccola percentuale di soggetti che possono risultare positivi al test. Ma non dobbiamo allarmarci".

Insomma, il vero dato che dobbiamo tenere d'occhio è quante persone finiscono in ospedale, proprio perché la necessità è quella di "ridurre accessi in ospedale e ricoveri". Inoltre, precisa Bassetti, "non tutti siamo uguali c'è chi risponde meglio e peggio al vaccino. Servirebbe sapere il tempo passato tra prima e seconda dose. Spero che la farmacovigilanza messa in piedi per il vaccino Covid ci aggiorni sui questi eventi, ci dica quanti sono così da capire il fenomeno".

(In basso una tabella che riassume le caratteristiche dei vaccini in commercio. Quasi tutti i farmaci anti-Covid hanno un'efficacia vicina al 100% nel prevenire le forme gravi di Covid-19).