I segni di Covid-19: “Possibili postumi anche per il resto della vita”

“Covid-19 non è solo una malattia drammatica nella sua fase acuta, in alcuni pazienti può portare a conseguenze che temo possono essere presenti per tutto il resto della vita”. A dirlo è il dottor Stefano Nava, direttore di pneumologia e terapia intensiva respiratoria dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, che a BolognaToday parla dei postumi che Covid-19 ha lasciato in alcuni pazienti della prima ondata.

“Spesso si confonde il fatto che un paziente sia negativo al tampone ma sia guarito completamente dai postumi della malattia”, spiega il dottore.

“Di norma c’è la fase acuta, l’ospedalizzazione, il ricorso a supporti come l’ossigeno e la ventilazione meccanica, poi il paziente fortunatamente spesso si negativizza e viene inviato a domicilio”, dice Nava. Su più di 100 pazienti della prima ondata che hanno ottenuto un follow up, ossia una visita di controllo con alcuni esami a distanza di tre/sei mesi, “circa il 20/30% ha mostrato dei postumi significativi per quanto riguarda non solo l’apparato respiratorio, quindi una riduzione nella funzione respiratorie vera e propria, una riduzione dei volumi polmonari, nella capacità di scambiare ossigeno, ma anche una serie di altri sintomi che non sono necessariamente legati all’apparato respiratorio come ansia, depressione, problemi cardiologici”.

“Fortunatamente”, dice Nava, la maggior parte dei pazienti ‘guarisce’, ma non è sempre così.

Postumi malati Covid, l'intervista di BolognaToday