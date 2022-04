A Predappio in 150 per il Duce: "Mussolini ci aveva dato il grano, ora lo compriamo dall'Ucraina"

Quando c'era lui avevamo il grano e il petrolio, mentre adesso dipendiamo dal "grano dell'Ucraina" e da altri Paesi. Sono alcuni dei messaggi che hanno accompagnato la manifestazione di oggi a Predappio, la cittadina sull'Appennino forlivese dove nacque Benito Mussolini, per celebrare il 77esimo anniversario della morte del Duce avvenuta il 28 aprile del 1945.

La manifestazione, organizzata dalla sezione di Ravenna dell'Associazione Nazionale Arditi d'Italia-Anai, ha visto i nostalgici sfilare in corteo fino alla Cripta di famiglia che ospita i resti di Mussolini. Presenti Orsola e Vittoria Mussolini, nipoti di Vittorio Mussolini. A prendere la parola - prima di recarsi alla Cripta e alla messa di suffragio - l'organizzatore della commemorazione, Mirco Santarelli, degli Arditi di Faenza che ha invitato i partecipanti al corteo a non fare il saluto romano e a mettersi, invece, la mano sul cuore. Nel suo intervento, tra le altre cose, Santarelli ha ricordato la 'Battaglia del Grano' condotta da Mussolini mentre "adesso si compra il grano dall'Ucraina" e la dipendenza energetica da altri Paesi "mentre Mussolini ci aveva dato un Impero" e con il "petrolio della Libia" sarebbe stata l'Italia a esportare energia.

Sempre a Predappio, ma nella frazione di Fiumana, sono invece state esposte delle istallazioni di segno completamente opposto. In risposta ai nostalgici del ventennio un gruppo di cittadini ha realizzato delle “Pietre resistenti”, istallazioni decorate con motivi che celebrano l’arrivo della Festa della Liberazione e, appunto, la Resistenza. Si tratta, dicono i promotori, di “un gesto spontaneo, che prende spunto da iniziative simili realizzate in ogni parte d’Italia, con l'obiettivo di ricordare i valori della Costituzione e le origini della Libertà di cui oggi tutti godiamo”, riporta Repubblica. Alla luce del conflitto in Ucraina, diverse pietre sono state trasformate in “Sassi di Pace”.