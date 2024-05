Preghiere islamiche annullate e "sermoni antisionisti": cosa sta succedendo al Politecnico di Torino

Brahim Baya, che su Instagram si definisce "un credente impegnato", è finito nella bufera dopo la preghiera dello scorso venerdì tenutasi a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche del Politecnico di Torino, occupato da alcuni giorni dagli studenti in solidarietà del popolo palestinese. Durante il suo intervento Brahim si è scagliato contro l'operato di Israele e la strage di civili perpetrata con la complicità dei Paesi occidentali, facendo poi un riferimento alla "jihad". Oggi, 24 maggio, era prevista la replica con una preghiera islamica nell'ateneo torinese, ma l'appuntamento è saltato dopo la diffida della questura.

Chi è Brahim Baya

Quello di Brahim Baya e dei suoi interventi pro-Palestina tacciati di antisemitismo è ormai diventato un caso nazionale. Lui non è un Imam, ma un animatore della comunità musulmana, portavoce della moschea Taiba di Torino e già segretario nazionale dell'associazione "Partecipazione e spiritualità musulmana" (Psm). Negli ultimi mesi Baya è diventato una figura di riferimento per l'attivismo filopalestinese, con numerosi interventi sulla guerra in corso, anche durante il salone internazionale del libro, e una grande visibilità rilanciata anche dai social, dove è molto attivo.

Il riferimento alla jihad e la diffida

Lo stop all'intervento previsto nel primo pomeriggio di oggi al Politecnico viene confermato lo stesso Baya: "Stamani sono stato convocato dal capo gabinetto della questura che mi ha consegnato una diffida del questore a svolgere questa manifestazione, individuandomi come organizzatore. Ci ho tenuto a ripetere, ed è per questo che non ho firmato la diffida, io sono solo stato chiamato a officiare una orazione, come può essere chiamato chiunque. Il problema è l'islamofobia di questo Paese".

Contro l'iniziativa era intervenuto il rettore Stefano Paolo Corgnati, che aveva chiesto a prefettura e questura di intervenire. "In pieno coordinamento con la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e venuto a conoscenza dell’annuncio di svolgimento della preghiera islamica del venerdì presso la sede centrale del Politecnico, ho immediatamente provveduto a inviare richiesta al Prefetto e al Questore di Torino di diffida dallo svolgere funzioni e attività presso le sedi dell’Ateneo nei confronti delle autorità religiose eventualmente coinvolte". "Il rettore e la ministra sottolineano con forza i principi di indipendenza e laicità delle istituzioni universitarie".

L'intervento dello scorso venerdì 17 maggio, diffuso online, era stato segnalato da un gruppo di docenti per via "dell'incitamento alla guerra santa". La ministra dell'Università Bernini insieme al rettore del Politecnico erano quindi intervenuti con una nota esprimendo "piena condanna dell'accaduto" e rimarcando "il carattere di laicità dell'istituzione universitaria". La vicenda viene quindi rilanciata dai media che danno ampio spazio all'uso del termine "jihad" da parte di Brahim Bayah. Che sul termine puntualizza: "La parola jihad è la più fraintesa in Occidente, significa "lo sforzo", ed è lo sforzo che compie ciascun musulmano per essere una persona migliore. È un concetto che non ha nulla a che fare con la guerra santa".

"In Italia la laicità non c'è mai stata"

Su social gli interventi in suo supporto da parte di esponenti della comunità islamica e attivisti pro-Palestina si rincorrono: "Sono nata in Italia e ho frequentato le scuole italiane, dove non ho mai riscontrato una vera laicità", scrive una studentessa di origini tunisine ricordano la presenza del crocifisso in aula "che personalmente non mi ha mai dato fastidio" - precisa - e la consuetudine delle recite natalizie "per rappresentare la nascita di Gesù". "Se qualcuno ascoltasse il discorso di Brahim Baya - prosegue - capirebbe che non c'è stato nessun attacco alla libertà. Ma in Italia basta sentire la parola "jihad" e scoppia il caos. Anche dopo anni, ancora oggi non capiscono, o meglio la loro 'jihad', sforzo, è non aprirsi nei nostri confronti".

"Chi si ostina a tradurre la parola 'jihad' con 'guerra santa' nel 2024 dovrebbe dimettersi da qualsiasi ruolo che abbia a che fare con il giornalismo, la cultura, la politica o l'insegnamento", scrive Abed Elbakki Rtaib, fondatore di "Strong believe academy", un progetto rivolto ai musulmani che si propongono di "migliorare a livello spirituale, religioso", facendo "della propria vita un capolavoro fi sabiliLlah (sulla Via di Allah)" e che vogliono "un ruolo per contribuire alla rinascita della Umma e al miglioramento della società".

"La parola jihad significa 'sforzo' e in ambito religioso significa 'sforzo per il bene", ribadisce Rtaib. "Oggi alzare la voce contro la terribile violenza che si sta consumando a Gaza è uno sforzo, quindi jihad, obbligatorio per ogni musulmano e ogni persona di coscienza". Sulla scia del contesto di crisi internazionale l'integrazione della comunità islamica in italia è evidentemente tornato ad essere un tema caldo. Ed è di questi stessi giorni il caso di due famiglie di fede musulmana che hanno chiesto e ottenuto che ai figli non venga insegnata "La Divina commedia" nella scuola media di Treviso che frequentano, per la quale il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato un'ispezione.

Il rettore: "Parole di violenza, l'attività didattica venga ripristinata"

Mentre continua ad infiammare la discussione sul mancato sermone di Brahim Baya, il rettore dell'Università di Torino Stefano Geuna ribadisce la ferma condanna "per quanto è accaduto negli spazi autogestiti dagli occupanti ed esprime profondo rammarico per un’iniziativa che contraddice i principi fondamentali della laicità e del pluralismo nelle istituzioni".

"Le parole di violenza pronunciate da Brahim Baya durante il sermone tenuto a Palazzo Nuovo occupato non si conciliano con un’idea di Università come luogo democratico di scambio e confronto. Al contrario, affermano valori che sono in contrasto con l’idea della pace e della convivenza tra i popoli", afferma il rettore auspicando che "Brahim Baya possa riconsiderare quanto accaduto e voglia quindi astenersi in futuro da altre iniziative che possano mettere in discussione i valori fondativi della nostra comunità scientifica o ledere l'immagine pubblica del nostro Ateneo".

"Il dialogo con gli occupanti continua", fa sapere il rettore. "Anche questa mattina una delegazione di UniTo ha incontrato chi ancora presidia Palazzo Nuovo. Finita l’occupazione del Rettorato, restituito alla sua piena agibilità funzionale, la delegazione ha ribadito ai manifestanti la richiesta di consentire, già per lunedì, il ripristino dell’attività didattica in presenza e tutte le attività lavorative. Occorre quindi perseverare nella ricerca del dialogo, strumento essenziale per giungere al più presto ad una soluzione che consenta la pronta e piena ripresa della vita universitaria laddove negata", conclude.