Pregliasco contro la cravatta: "è pericolosa, porta germi"

Con il Covid anche la cravatta diventa pericolosa. A pensarla così Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano, spiegando che la cravatta raccoglie germi ed è vettore di possibili infezioni. "La cravatta porta germi" e non andrebbe indossata durante la pandemia, bisognerebbe evitarla "soprattutto in ospedale e nelle strutture sanitarie", dichiara il virologo. Consigliato invece il farfallino, "sicuramente più igienico". Le dichiarazioni di Pregliasco fanno discutere ma fanno anche arrabbiare: il distretto tessile di Como se la prende con il virologo soprattutto quando dice che la cravatta "in fondo non serve, è un vecchio stile ormai superato".

Pregliasco sull'uso delle mascherine: passare dall'obbligo alla responsabilità

Il virologo è poi tornato a parlare di mascherine, spiegando che "dobbiamo passare dall'obbligo alla responsabilità. La mascherina dovrà rimanere un aiuto, come gli occhiali da sole, da usare al bisogno in particolare per le persone fragili o se stiamo vicino a persone fragili". Questo ragionamento viene fatto in considerazione del fatto che la pandemia "non è ancora finita" e che il virus "probabilmente diventerà endemico con un andamento ciclico, seguendo le stagioni, come le onde di un sasso lanciato in uno stagno, digradanti. Salvo l’insorgenza di nuove varianti". Sulla nuova variante Xj, Pregliasco avverte che i sintomi stanno cambiando e che si sta registrando un ritorno della perdita del gusto e dell'olfatto.