Premio Nobel per la Pace 2021, tra i favoriti Greta Thunberg e l'Oms

Attesa per l’annuncio del vincitore del Premio Nobel per la Pace 2021. Il riconoscimento viene assegnato oggi, 8 ottobre, e arriva dopo la proclamazione dei Nobel per la Medicina , la Chimica , la Letteratura e la Fisica , quest’ultimo assegnato all’italiano Giorgio Parisi.

Le candidature nel 2021 sono 329, di cui 234 sono persone e 95 organizzazioni. Il numero di candidature di quest’anno è leggermente più alto di quello dell’anno scorso (317) e il terzo numero di candidati più alto di sempre. Il record a oggi è di 376 candidati, raggiunto nel 2016. Né i nominativi dei designatori né quelli dei candidati al Premio Nobel per la Pace possono essere divulgati prima che siano trascorsi 50 anni, ma le indiscrezioni e i bookmaker hanno già iniziato a “lavorare”, e tra i nomi più quotati c’è quello di Greta Thunberg, la giovanissima attivista per il clima svedese che nei giorni scorsi era a Milano per la preCop26.

Fra i favoriti ci sono anche la leader dell'opposizione bielorussa in esilio Svetlana Tikhanovskaya, che ha sfidato Alexander Lukashenko alle elezioni, e poi l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per il ruolo svolto nella lotta alla pandemia di Covid e l’intero corpo sanitario italiano sempre per l’impegno dimostrato durante la pandemia. Citati poi anche Reporter senza frontiere (Rsf) e il Comitato per proteggere i giornalisti (Cpj), che verrebbero premiati per sottolineare "l'importanza dei media indipendenti" e la necessità di "combattere le fake news", come ha spiegato il direttore dell'Istituto di ricerca della pace di Oslo, Henrik Urdal, che ogni anno pubblica la sua lista con i candidati più probabili al Nobel.

Tra i bookmaker si è fatto strada anche il nome del blogger russo Alexei Navalny, quello dell’ormai ex Cancelliera tedesca, Angela Merkel, e il movimento Black Lives Matter. Responsabile della selezione dei vincitori è il Comitato norvegese per il Nobel, che annuncerà il nome prescelto alle 11 di venerdì 8 ottobre: nel 2020 il premio Nobel per la pace è stato assegnato al World Food Programme dell'Onu.