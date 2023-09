Il prete che benedice gli zaini in chiesa: "Non è superstizione"

Da qualche anno, il fine settimana che precede l'inizio della scuola, nelle parrocchie di Villachiaviche e Gattolino, in provincia di Forlì-Cesena, si tiene la "Benedizione degli zainetti di scuola e di catechismo". L'iniziativa è di Don Daniele Bosi, il parroco, per accompagnare ragazzi e ragazze verso il nuovo inizio dell'anno scolastico.

"Non è una cosa superstiziosa"

"Spiego alla gente - afferma il parroco - che non deve essere una cosa superstiziosa, ma un gesto che ci ricorda che la fede è qualcosa di quotidiano, di vicino a noi, e occasione questa anche per far venire i bimbi e i genitori a messa", le parole di Don Daniele Bosi riportate da CesenaToday.

"Ho detto ai bambini di mettere negli zainetti i libri e i quaderni della materia in cui fanno più fatica, e di chiedere al Signore un po' di voglia in più. Vedo che per i bambini ogni anno che passa è sempre più un trauma ricominciare la scuola, passare da tre mesi di tempo libero a un momento dove ci sono più regole. E sarà sempre più difficile: una volta si aveva il senso del dovere e questo dava la forza, ricordo, di fare i compiti anche se non piacevano (per niente a me!). Oggi invece non c'è più neanche la paura della sgridata a scuola e di far figuracce e vedo che per diversi genitori è proprio difficile farglieli fare".

