"Tu sì, tu no": il prete non dà la comunione a chi è in ritardo, fedeli sconcertati

Attimi di tensione e fedeli in agitazione in chiesa, durante la messa della vigilia di Natale. Nella parrocchia di Sant'Egidio, in via dell'Orciolaia ad Arezzo, oggi, domenica 24 dicembre, il clima natalizio non era dei migliori. Come riporta ArezzoNotizie, una donna ha raccontato delle stranezze notate durante la celebrazione, quando si riceve la comunione: "Quando sono entrata già ho notato un clima strano, la liturgia era iniziata da poco, ho ascoltato il Vangelo, ma non è stata fatta l'omelia - racconta L.A. - il parroco ha pronunciato qualche parola di polemica che ho appena colto".

"Ma che prete è questo?"

I problemi si sono resi evidenti al momento dell'eucaristia. La donna è andata avanti con il racconto: "Intorno i presenti hanno rumoreggiato. Ma il fatto più grave è accaduto al momento dell'eucarestia. Tutti si sono messi in fila, io ero l'ultima, ma molti si lamentavano, c'era chi tornava via dicendo 'ma che prete è questo?'", la testimonianza della fedele.

Poi, infine, è toccato alla signora, alla quale il parroco Don Danilo, ha prima di tutto fatto togliere la papala - "giustamente" ha tenuto a specificare lei - "Poi mi ha detto: no a lei non gliela do l'eucarestia, perché è arrivata in ritardo alla messa". La donna ha provato a spiegare che in realtà era in chiesa pochi minuti dopo l'inizio, ma non c'è stato nulla da fare. "Il parroco con fare rigido e polemico si è rifiutato di darmi l'ostia. Molti erano arrabbiati e lui si è praticamente messo a rispondergli polemizzando durante l'eucarestia, una cosa mai vista."

In questo clima la messa è arrivata alla fine e poi i fedeli si sono riuniti fuori dalla chiesa arrabbiati e delusi perché a molti di loro questa mattina era avvenuta la stessa cosa: il parroco si era rifiutato di dargli la comunione dicendo appunto che erano entrati in chiesa in ritardo inscenando una sorta di "tu sì, tu no" nella fila per ricevere l'ostia. "Ci ha rovinato la giornata della Vigilia" hanno commentato i parrocchiani dell'Orciolaia che hanno raccontato anche di altri episodi poco includenti e dei quali sarebbe già stato informato il Vescovo.