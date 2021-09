Meteo, Italia divisa tra temporali e caldo torrido: le previsioni

Settembre prosegue all’insegna dell’instabilità dal punto di vista del meteo. Lo scenario è chiaro già domenica: forte maltempo, piogge e temporali al Nord e al centro, caldo africano al Sud con temperature ancora molto alte, ben al di sopra della media stagionale ma d’altronde in linea con l’estate torrida che sembra volgere alla fine solo in alcune parti d’Italia.

L’ondata di maltempo che ha fatto scattare l'allerta meteo in diverse regioni dovrebbe colpire in particolare i settori alpini, prealpini e le pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, di contro in Sicilia si potranno toccare picchi di 36-37°C. La prossima settimana dovrebbe iniziare con le stesse premesse, almeno sino a mercoledì: come riporta anche 3BMeteo, la depressione atlantica responsabile del maltempo di domenica alimenterà sul Mediterraneo “un piccolo ma insidioso canale di bassa pressione che farà perno attorno ad un minimo poco a ovest dell'Italia che continuerà a richiamare da sud o sudovest correnti umide ed instabili".

"In questo periodo - aggiungono da 3BMeteo - con una superficie marina che vede ancora temperature fino a 27-28°C basta davvero poco per innescare lo sviluppo di temporanei anche a grande scala, sarà quindi inevitabile avere ancora condizioni di maltempo seppur non ovunque e non nello stesso momento”.

Il meteo sarà dunque instabile al Nord tra lunedì e martedì, al centro tra martedì e mercoledì e poi toccherà anche il Sud tra giovedì e venerdì. Le temperature caleranno di conseguenza, pur variando a seconda della zone. Per l’arrivo dell’autunno vero e proprio, però, bisognerà attendere ancora qualche settimana, soprattutto al Sud.