Previsioni traffico, le giornate da evitare sulle autostrade domani e nel fine settimana

Sarà un weekend da bollino rosso sulle autostrade italiane, con il traffico che si annuncia molto intenso, a partire da domani venerdì 29 luglio. L'ultimo fine settimana di luglio 2022 vedrà spostamenti intensi su tutta la rete autostradale, tra chi si sposterà per andare in vacanza o fare le classiche gite fuori porta e chi è già di ritorno nonostante agosto debba ancora arrivare. Le previsioni sul traffico aiutano a scegliere il momento migliore per mettersi in viaggio, anche per evitare lunghe code ai caselli sotto il sole, per il gran caldo di questi giorni.

Traffico da bollino rosso nel finesettimana

Questo sarà l'ultimo weekend di luglio 2022 e il traffico sulle autostrade sarà da vero e proprio bollino rosso: ci saranno infatti migliaia di vacanzieri che si metteranno in viaggio per raggiungere le località di villeggiatura, ma anche chi torna in città perché ha già finito le vacanze.

Per domani, venerdì 29 luglio, il rischio di imbattersi in code e rallentamenti in autostrada è quindi abbastanza alto, anche se la giornata di sabato 30 luglio sarà peggiore.

Domani è previsto traffico intenso nella mattinata, destinato ad aumentare già nelle prime ore del pomeriggio, quando la situazione in strade e autostrade inizierà a farsi più critica. La situazione da bollino rosso andrà avanti per tutta la giornata di sabato 30 luglio e domenica 31 luglio, quando alle partenze per le vacanze si aggiungeranno i rientri in città di chi deve tornare o è stato lontano da casa solo per il finesettimana.

Quando conviene mettersi in viaggio ?

Difficile fare previsioni esatte sul traffico, nè dare indicazioni precise sul momento migliore per mettersi al volante per andare in vacanza o tornare a casa. Questo fine settimana sarà infatti da bollino rosso no-stop e la possibilità di imbattersi in lunghe code autostradali in direzione, ma anche in uscita, delle località turistiche è abbastanza elevato. I consigli classici dicono di mettersi alla guida al mattino presto, anche per evitare il grande caldo, oltre che lunghe code in autostrada sotto il sole.

Di sicuro sarà sconsigliabile spostarsi sabato 30 luglio dalle 16.00 in poi, quando i mezzi pesanti torneranno a viaggiare facendo crescere il rischio di lunghe code soprattutto verso le principali località turistiche.