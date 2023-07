Le previsioni sul traffico nelle autostrade: quando mettersi in viaggio

Il mese di agosto con Ferragosto è ormai alle porte. Tantissimi sono già in viaggio e altri lo faranno nelle prossime settimane. Oltre il meteo, il traffico su strade e autostrade è un pensiero fisso nella mente degli italiani, almeno di chi va in vacanza.

Autostrade per l'Italia ricorda che, a partire dal prossimo fine settimana avrà inizio la fase più intensa dell'esodo estivo, che interesserà circa 20 milioni di viaggiatori sulle autostrade gestite da Aspi. Il traffico, in aumento già da venerdì pomeriggio 21 luglio e nella mattina di sabato 22, vedrà il suo picco nella giornata di sabato 5 agosto, in cui sono previsti i maggiori spostamenti verso le località di villeggiatura.

Secondo le previsioni del traffico dell'esodo estivo del 2023 di Aspi, il weekend che precede ferragosto, cioè il 12 e 13 di agosto, sono giorni da bollino rosso. Stessa situazione per sabato 19 e domenica 20 agosto, nonché il fine settimana del 26 e 27 dello stesso mese, come riportato nello schema sottostante.

Per facilitare i numerosi italiani che si mettono in viaggio, Aspi ha inoltre messo a punto un piano di gestione della viabilità che prevede, tra l'altro, la rimozione dei cantieri maggiormente impattanti lungo i principali tratti autostradali affinché tutte le corsie risultino disponibili al traffico nei periodi di maggior afflusso. In ogni caso, gli accorgimenti e i presidi previsti garantiranno la disponibilità di due corsie nella direzione prevalente di traffico. Potenziati i presidi di uomini e mezzi in punti strategici pronti ad intervenire a supporto degli utenti in caso di necessità.

Autostrade per l'Italia ricorda anche l'importanza dei comportamenti di guida corretti e i consigli per un viaggio sicuro: tenersi costantemente aggiornati sulla situazione del traffico per pianificare al meglio le partenze; controllare adeguatamente il proprio veicolo, in particolare pneumatici e freni; adottare sempre la massima prudenza, ricordando di allacciare le cinture di sicurezza anteriori e posteriori (inclusi i seggiolini per bambini), e di rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza; non distrarsi alla guida, soprattutto con i dispositivi mobili.