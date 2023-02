Crolla ancora il prezzo del gas mentre la Russia è costretta alla "tassa patriottica"

Il prezzo del gas scivola sotto i 50 euro al megawattora, il livello intraday più basso dal primo settembre 2021. Al mercato del gas Ttf di Amsterdam il contratto di marzo segna un calo di circa il 6% a 49,96 euro al megawattora. Con gli scambi di oggi i future del gas naturale si avviano a chiudere la settimana con un calo di quasi il 7%, dato che la crisi energetica europea sembra per ora superata.

L'Europa si sta avviando verso la fine della stagione invernale, con gli stoccaggi pieni per circa il 65%, molto al di sopra della media decennale del 54% per questo periodo dell'anno, grazie alle temperature più calde del solito, alle importazioni record di Gnl e all'aumento della produzione di energia da fonti alternative, tra cui l'eolico e il nucleare. Inoltre, gli sforzi di risparmio energetico di case e fabbriche hanno contribuito a evitare un deficit energetico.

I dati più recenti mostrano che all'inizio di febbraio la domanda di gas in Germania era inferiore di circa l'8% rispetto alla media quadriennale del 2022. Nel frattempo, si continuano a cercare alternative alle forniture di gas russo, tra cui il Qatar e l'Oman, mentre il secondo esportatore statunitense di Gnl Freeport ha ripreso le spedizioni.

Per la Russia il taglio degli approvvigionamenti all'Europa ha comportato un deficit di bilancio di quasi 25 miliardi di dollari a gennaio, in parte a causa del calo delle entrate di petrolio e gas, linfa vitale dell'economia russa. Per gli analisti Mosca dovrà trovarsi a fronteggiare un deficit di bilancio fino a 73,2 miliardi di dollari, pari al 3,8% del PIL. Per Mosca ora occorre tenere sotto controllo la spesa fiscale: un deficit maggiore del previsto richiederebbe un taglio delle spese, maggiori prestiti o aumenti delle tasse. La Russia sta già vendendo 8,9 miliardi di rubli (124,5 milioni di dollari) di valuta estera al giorno per coprire il deficit e la scorsa settimana il governo ha lanciato l'idea di una tassa "volontaria" una tantum sulle grandi imprese.