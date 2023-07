Perché il prezzo della pizza è aumentato così tanto

Perché negli ultimi tempi il prezzo della pizza è aumentato così tanto? Oggi preparare una margherita costa il 14% in più. Dati alla mano, si tratta di un aumento doppio rispetto al tasso medio di inflazione in Italia, che gli ultimi dati attestano al 6,7%. I calcoli arrivano dall'agenzia di stampa Bloomberg, che per farli ha utilizzato le ultime rilevazioni dei prezzi condotte dall'Istat, riferite al mese di giugno. A causare l'impennata dei costi è soprattutto l'olio di oliva, il cui prezzo è esploso di oltre il 26% nel corso dell'ultimo anno. Nel caso della più classica delle pizze napoletane, però, bisogna calcolare anche gli aumenti della farina di grano, del pomodoro e della mozzarella. In particolare la farina, che su base mensile avrebbe anche registrato un piccolo calo dello 0,6%, nell'ultimo anno ha visto il prezzo al dettaglio crescere del 6,8%.

Come se non bastasse, il costo dei pomodori pelati al supermercato è aumentato del 12,8% e potrebbe subire ulteriori incrementi legati al maggiore prezzo spuntato dai coltivatori nella campagna 2023 per il pomodoro. Quanto infine alla mozzarella, i rincari annuali sono nell'ordine del 17%. Secondo la Coldiretti, nel nostro Paese si sfornano 2,7 miliardi di pizze all'anno, che in termini di ingredienti significano 200 milioni di chili di farina, 225 milioni di chili di mozzarella, 30 milioni di chili di olio di oliva e 260 milioni di chili di salsa di pomodoro. Il fatturato generato dalla pizza vale oltre 15 miliardi di euro all'anno, grazie soprattutto a una rete di 121mila locali, che danno lavoro a centomila addetti a tempo pieno, più altrettanti nei weekend.

Converrebbe allora optare per il fai da te? Non proprio, perché la vera beffa per il consumatore è che oggi costa meno comprare una pizza già "confezionata" che farsela in casa: secondo i calcoli di Bloomberg, nell'ultimo anno le versioni già pronte sarebbero aumentate "solo" del 7%. In Italia, soltanto nella grande distribuzione, nell'ultimo anno sono state vendute 60mila tonnellate di pizze tra quelle fresche pronte e quelle surgelate, per un giro d'affari complessivo pari a 1,2 miliardi di euro.

