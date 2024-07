Pride Milano: giornalisti molestati da uno sconosciuto nel punto stampa Pd

Un piccolo giallo che si è trasformato, in breve, in un vero e proprio caso politico. Quattro giornalisti sarebbero stati palpeggiati, ieri pomeriggio, da uno sconosciuto che si è infiltrato a un punto stampa della segretaria del Pd Elly Schlein durante il Milano Pride. L'uomo si sarebbe posto dietro ai giornalisti, toccandoli ripetutamente nelle parti intime.

Immediata la condanna del Pd lombardo: "Appresa la notizia, abbiamo contattato i giornalisti coinvolti per esprimere la nostra vicinanza e per fare luce su questa inaccettabile e vergognosa vicenda. L’uomo in questione non ha nulla a che fare con il Partito Democratico. Lavoriamo affinché questa denuncia non finisca nel nulla. Siamo tutti affranti, ancora una volta, per l'ennesimo episodio di violenza. Ci battiamo al fianco di chi denuncia e contro tutte le forme di violenza di genere e molestie sessuali" ha dichiarato la segretaria del Pd lombardo.

Ma la notizia lascia spazio anche alla polemica politica, con l'attacco di Fratelli d'Italia: "È sconcertante che un atto così deplorevole, come la molestia dei 4 giornalisti presenti al punto stampa del Pd durante il gay pride di Milano, sia successo nel luogo per antonomasia dove regna il politicamente corretto, e ci si aspetta che il rispetto e l’inclusività siano al primo posto - scrive in una nota Raoul Russo, senatore di Fratelli d’Italia - Sarà proprio per questo che a sinistra si tarda a prendere una seria e netta posizione di condanna? Mi auguro che il Partito Democratico, e gli organizzatori della manifestazione, chiariscano quanto prima e che anche Elly Schlein prenda le distanze andando fino in fondo alla questione”.

Il Pd intanto ha smentito che il molestatore appartenesse al suo servizio d'ordine e ha detto che sta collaborando attivamente con la polizia per fare chiarezza sull'accaduto.