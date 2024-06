Polemiche pre-Pride, il gruppo ebraico Keshet non ci sarà: "C'è una caccia al carro di Israele"

A poche ore dal Pride fissato al 15 giugno in varie città italiane - Roma, Torino, Bergamo, Catania - l'organizzazione ebraica Lgbtq+ "Keshet" fa sapere che non parteciperà a nessuna delle parate nazionali. Una scelta che arriva a causa "dei timori di aggressioni dovuti al clima d'odio". Il riferimento è alla guerra in corso a Gaza: "Il linguaggio usato da diverse organizzazioni queer per parlare del conflitto tra Israele e Hamas non considera le reali implicazioni per le persone ebree in Europa, specialmente durante i Pride", si legge nella nota.

"Negli ultimi mesi - denuncia l'associazione - sui social si sono diffusi messaggi che incitano ad una caccia a un ipotetico carro di Israele, mai esistito in nessun pride italiano, che si è trasformata in una caccia alle persone ebree e ai simboli ebraici".

Il comunicato è stato letto anche sal consigliere comunale di Milano Daniele Nahum (ex candidato alle europee con Azione), che nelle stesse ore condivide significativamente suol profilo Instagram una foto del gay Pride di Tel Aviv: "Nove anni fa ero al Pride a Tel Aviv. Una bellissima esperienza nell'unico luogo del Medio Oriente dove si tiene la parata", tiene a specificare.

"Traditi e abbandonati dalla nostra comunità"

"La comunità queer dovrebbe essere particolarmente consapevole del peso della marginalizzazione - proseguono dalla Keshet Italia - e il timore delle persone ebree queer di partecipare al pride rappresenta un fallimento per tutto il movimento. Preoccupante è inoltre che - nuovamente - le persone ebree in Europa siano discriminate e costrette a nascondere le proprie identità. Ci sentiamo traditi e abbandonati dalla comunità di cui facciamo parte".

Dall'organizzazione del Roma Pride arrivano parole di rammarico: "Siamo dispiaciuti per gli ebrei, come Roma Pride abbiamo sempre aperto le porte a tutti, mai chiuse, anzi. Né in passato né oggi", commenta Mario Colamarino, portavoce della parata. "Dispiace che persone della comunità abbiano paura di partecipare al Pride: è una sconfitta per tutti. Siamo contro tutte le guerre e per la pace. Speriamo che questa situazione si risolva, ci siamo visti con loro più volte con loro e gli abbiamo garantito tutte le misure di sicurezza per partecipare. Ma è una situazione delicata".

Il comune di Bergamo ritira il patrocinio

Mai come quest'anno le tensioni deflagrano all'interno della comunità Lgbtq sulla scia del contesto internazionale. Lo scorso 7 giugno il comune di Bergamo ha ritirato il proprio patrocinio dal Pride cittadino a causa di un post in cui gli organizzatori manifestavano la propria solidarietà al popolo palestinese informando inoltre che "nella piazza del 15 giugno non saranno gradite bandiere israeliane o inneggianti alla simbologia connessa allo Stato di Israele". "È una frase fortemente antisemita. Va dato merito alla giunta che, a poche ore dalle elezioni, ha compiuto una scelta non semplice", ha commentato il consigliere comunale Simone Paganoni.

L'organizzazione ha replicato parlando di accuse "pesanti e infondate" affermando il ripudio totale dell'antisemitismo "in ogni forma e manifestazione, come testimoniato dallo stesso documento politico siglato mesi fa". l IBergamo Pride - aggiungono - "non retrocede di un passo sulla propria posizione a sostegno del cessate il fuoco immediato, contro il genocidio in atto, a favore della liberazione immediata degli ostaggi e della fine di ogni violenza. Anzi, esorta le altre associazioni e gli altri pride a fare lo stesso".