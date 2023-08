L’appello di Don Patriciello: "Non vestite le bimbe alla Comunione come spose"

Sta facendo il pieno di like e di condivisioni il post di don Maurizio Patriciello, il prete anti-camorra del Parco verde di Caivano, che invita le mamme a non vestire le bambine che fanno la prima Comunione "come se andassero a sposarsi". Il parroco, finito sotto scorta per il suo impegno contro la camorra, i roghi tossici e lo spaccio di droga, ha chiesto alle mamme di "non rubare" alle figlie la loro età. "Hanno 10-11 anni. Si accostano alla santa Comunione per la prima volta. Un momento bello. Unico. Irripetibile. Sono bambine. Non capisco perché le mamme le vestono come se andassero a sposarsi", scrive il parroco di strada. "Non capisco - continua - perché tanta fretta di vederle donne. Sono bambine. Fatele vivere la loro età. Non gliela rubate. C'è un tempo per ogni cosa".

Molti i commenti a favore del post di don Maurizio Patriciello, con alcune ormai donne che ricordano la loro prima Comunione "più di quaranta anni fa: noi bambine avevamo l'abito da suora, tutte uguali. Non c'erano né confronti, né sfilate. Sarebbe il caso di tornare a quella democratica tradizione".

