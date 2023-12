Urla "Viva l'Italia antifascista" durante la Prima della Scala: identificato dalla Digos. Ecco chi è

Le ultime note dell'inno di Mameli, il buio in sala e poi un urlo, chiaro e forte: "Viva l'Italia antifascista". È quanto successo durante la prima della Scala di giovedì 7 dicembre. Come riporta MilanoToday, l'uomo che l'ha esclamato è stato identificato dalla Digos: si tratta di Marco Vizzardelli, appassionato di lirica, loggionista e giornalista esperto di equitazione.

L'identificazione da parte degli agenti della questura di Milano è arrivata durante il primo atto. "A metà del primo atto si è avvicinato un agente in borghese. Mi sono un po' spaventato e mi ha fatto un gesto di stare tranquillo. Alla fine dell'atto - ha aggiunto - mi ha mostrato il tesserino e mi ha detto che voleva identificarmi, ma gli ho risposto che non avevo fatto nulla di male e che non aveva nessun senso in un paese democratico". L'identificazione è avvenuta nel corso dell'intervallo, nel foyer della Scala. "Mi hanno fermato in quattro e mi hanno detto che erano della Digos e che dovevano identificarmi. Ho ribadito che non aveva senso e poi l'ho buttata sul ridere, spiegando che avrebbero dovuto legarmi e arrestarmi se avessi detto 'viva l'Italia fascista'. Si sono messi a ridere anche loro, ma mi hanno detto che dovevano fare così. E quindi mi hanno fotografato la carta d'identità".