Privacy Week: dal 26 settembre 5 giorni per parlare di privacy, cybersecurity e nuovi diritti di cittadinanza digitale

Google Analytics: verso una soluzione Secondo quanto riporta Politico.EU, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sarebbe in procinto di firmare già settimana prossima un executive order che, se confermato, darebbe il via all’iter che porterà al nuovo Privacy Shield. Con l’annullamento avvenuto a giugno 2020 del Privacy Shield da parte della giustizia europea l’invio di dati in USA è diventato molto più difficile, con effetto negativo sulle aziende americane che hanno iniziato a disporre di meno dati dall’Ue.

Da qualche mese, a seguito di alcuni provvedimenti del Garante per la protezione dei dati Italiano (in linea con provvedimenti degli omologhi francese e austriaco), anche in Italia si è cominciato a parlare della illegittimità di Google Analytics, come di tutti i servizi che prevedono un trasferimento di dati in USA. In particolare, con provvedimento del Luglio 2022, il Garante Privacy ha fornito 90 giorni a tutte le società e PA per rimuovere i cookie analitici di Google, 90 giorni che scadono proprio in questi giorni. La firma da parte di Biden è però solo il primo passo di un iter che si sposterà poi in UE dove, stando alle fonti, le istituzioni dovrebbero vagliare ed approvare il nuovo accordo entro qualche mese.

A riguardo, Privacy Network l’organizzazione no profit italiana che tutela il rispetto della privacy e dei diritti umani, ritiene che questo accordo potrebbe sicuramente risolvere l’impasse dovuta al vuoto normativo creatosi con l’annullamento del Privacy Shield e che, di fatto, rendeva illegittimo l’utilizzo dei sistemi più diffusi, creando notevoli difficolta tra le aziende e le PA, ormai da anni dipendenti dai servizi delle big tech americane. Di contro, l’avvocato Diego Dimalta, co founder di Privacy Network, manifesta un certo scetticismo: «Questo accordo, per essere compliant, dovrà superare i problemi che hanno portato al suo annullamento e, in particolare, prevedere sistemi di protezione particolare per i dati degli Europei sottraendoli così al controllo del Governo Americano reso possibile dalla normativa USA chiamata FISA. Non è facile che il governo USA ceda su questi punti, i quali hanno però portato già all’annullamento dell’accordo in passato». L’associazione Privacy Network proprio in questi giorni promuove a Milano Privacy Week, una cinque giorni dedicata a privacy, cybersecurity e diritti digitali e nel pomeriggio di venerdì 30 settembre, alle ore15, affronta la questione dell’invio dei dati verso gli Usa a partire da Google Analytics con una tavola rotonda di esperti di aziende del calibro di come McDonald’s, Ogury, Nirtya. PRIVACY WEEK - INFORMAZIONI



Quando: 26-30 settembre 2022

Dove:

Cariplo Factory Milano (Via Bergognone, 34)

American School of Milan (Via Karl Marx, 14)

e in streaming online al link https://privacyweek.it/

Programma: Puoi scoprire il programma e registrarti per rimanere aggiornato sulla

Privacy Week al sito https://privacyweek.it/ . Sono segnalati come “Basic” e in colore blu gli eventi divulgativi, mentre sono indicati come “Pro” e in colore rosso i panel per esperti del settore, improntati al confronto e all’approfondimento. Per partecipare agli eventi in presenza è richiesta la registrazione gratuita.

