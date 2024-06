L'appalto milionario per le mascherine Covid irregolari: a che punto è il processo

Rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale: per questo andrà avanti al tribunale di Forlì l'udienza preliminare in cui si dovrà valutare il rinvio a giudizio di Marcello Minenna, ex direttore dell'Agenzia delle Dogane e assessore in Calabria, coinvolto nell'inchiesta delle mascherine Covid non regolamentari. Come riporta FolrìToday, dopo la decisione della gip Ilaria Rosati, l'udienza preliminare è stata aggiornata alla prossima seduta del 9 luglio.

Le indagini sulle mascherine Covid irregolari: cosa era successo

Nel giugno del 2023 Minenna è stato coinvolto in un'inchiesta che ha visto come figura centrale quella dell'ex deputato della Lega Nord Gianluca Pini, accusato di truffa ai danni dello Stato e corruzione. Diversi i filoni di indagine, che hanno portato a un totale di 34 misure di custodia cautelare e sequestri per 63 milioni di euro.

Lo scorso ottobre Pini aveva patteggiato circa due anni, una pena che ha permesso di non fare più rientro in carcere, oltre a circa 800mila euro per gli aspetti risarcitori. Il filone che riguarda i rapporti tra Pini e Minenna verte su una maxi-partita di mascherine non regolamentari - un appalto da 3,6 milioni di euro dell'Ausl Romagna -, una fornitura di dispositivi di protezione prodotti in Cina che, però, secondo le accuse non avrebbero avuto i requisiti di idoneità per la commercializzazione in Italia.

Tutto sarebbe successo nei primi e convulsi mesi della pandemia, nella prima metà del 2020, tramite la falsificazione della documentazione di accompagnamento della merce. Per alcune difficoltà in uno dei controlli doganali su una di queste partite di mascherine sarebbe entrato in scena l'ex direttore dell'Agenzia delle Dogane, Marcello Minenna, già in rapporti di conoscenza con Pini.

La Procura ipotizza un vero e proprio "pactum sceleris" tra l'ex deputato della Lega Nord e Minenna (che è stato anche ex assessore M5s del Comune di Roma e attuale assessore all'ambiente della Regione Calabria).

Per i pm, in particolare Minenna avrebbe "accettato promesse in cambio dell'asservimento della sua funzione pubblica", in particolare "alle richieste di Pini in occasione di importazione di merci". Sempre secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, Pini aveva promesso a Minenna di "accreditarlo all'interno della Lega in modo venisse considerato un uomo di quel partito e gli prometteva la conferma della nomina a Direttore generale dell'Agenzia delle Dogane a seguito del cambio del governo, che effettivamente otteneva". Minenna è stato sostituito al vertice dell'Agenzia delle Dogane nel gennaio 2023 dal Governo di Giorgia Meloni e subito nominato assessore al Bilancio della Regione Calabria.