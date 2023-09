Chiede l'assoluzione del marito che maltratta la moglie "per fatto culturale": è bufera sul Pm

La notizia aveva fatto rapidamente il giro della rete. Un uomo, di origine bengalese, era stato denunciato dalla moglie per presunti maltrattamenti in famiglia, ma il pm ne aveva chiesto l'assoluzione in quanto i reati contestati sarebbero stati determinati (anche) dalla sua cultura di origine. La richiesta è avvenuta nel corso di un processo attualmente in corso a Brescia che dovrebbe concludersi a ottobre.

E dopo l'eco mediatico della notizia, arrivano le prime reazioni istituzionali e della politica. La prima a reagire è la Procura di Brescia che si dissocia dal magistrato e sottolinea che "ripudia qualunque forma di relativismo giuridico, non ammette scriminanti estranee alla nostra legge ed è sempre stata fermissima nel perseguire la violenza, morale e materiale, di chiunque, a prescindere da qualsiasi riferimento 'culturale', nei confronti delle donne". Lo scrive in una nota il procuratore capo Francesco Prete che si discosta nettamente dal "suo "magistrato: "In merito agli articoli di stampa relativi alle conclusioni rassegnate dal pm nel processo a carico di Hasan Md Imrul (il nome dell'imputato di origine bengalese ndr) faccio presente che queste, in base alle norme del codice di procedura penale, non possono essere attribuite all'ufficio nella sua interezza". Il capo della Procura di Brescia sottolinea poi di sentirsi assolutamente tranquillo in merito a eventuali ispezioni.

Già, perché a sollecitare un'ispezione c'è il forzista Maurizio Gasparri che chiama in causa il ministro della Giustizia: "Con una interrogazione chiedo al ministro Nordio di disporre un' ispezione urgente sulla procura di Brescia. È incredibile quanto sta accadendo in quella città. Apprendo con sconcerto che un pubblico ministero chiede di assolvere una persona del Bangladesh che ha maltrattato la moglie perché questa condotta sarebbe 'frutto della sua cultura'".

E l'indignazione è bipartisan. "Questo pm ha umiliato e calpestato la Costituzione e le leggi italiane. Nessuna cultura può giustificare in Italia la violazione dei diritti e della dignità delle donne. La parità tra uomo e donna è un principio che va difeso sempre, a cominciare dalle aule dei tribunali" attacca Mara Carfagna di Azione.

"In un momento di grande attenzione sul tema della violenza di genere, con notizie purtroppo quotidiane in merito e con una lotta politica in atto per garantire l'autodeterminazione e la sicurezza delle donne, ciò che è accaduto a Brescia ci fa rabbrividire. La richiesta del pubblico ministero di assolvere un uomo accusato dalla moglie di maltrattamenti perché frutto dell'impianto culturale' dell'imputato è gravissima, perché sembra giustificare la violenza di genere e ci fa fare un salto indietro di un secolo nella garanzia dei diritti delle donne" scrive in una nota Elisa Pirro, Senatrice del Movimento 5 Stelle.

Un vero e proprio terremoto quindi, che avrà, molto probabilmente, anche ripercussioni istituzionali.

