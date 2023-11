I prodotti più rubati nei supermercati

Quali sono i prodotti più rubati dagli scaffali dei supermercati? L'indagine intitolata "La sicurezza nel retail in Italia 2023" condotta da Crime&tech, spin-off di università Cattolica del Sacro Cuore-Transcrime di Milano, con il supporto di Checkpoint systems, ha stilato una classifica ad hoc. I dati sono stati raccolti dall'analisi di più di 103mila singoli eventi criminali registrati in punti vendita di tutta Italia tra il 2021 e i primi nove mesi del 2023, per un valore totale della merce rubata o recuperata pari a oltre 4 milioni di euro. Il valore medio della merce rubata dagli scaffali di supermercati, ipermercati e discount italiani è di 40 euro.

Analizzando lo studio, ci sono prodotti più desiderati di altri, con un notevole aumento dei cosiddetti "furti di necessità", legati soprattutto al settore dell'alimentazione. Come evidenziato dall'indagine, il modus operandi più utilizzato dai taccheggiatori è la tecnica del "grab and run" (prendi e scappa) e la rimozione delle etichette antitaccheggio. Il valore medio della merce rubata o recuperata nei singoli episodi di taccheggio, come detto, è pari a 40 euro: questo valore varia però significativamente in base ai settori considerati.

Prendendo in considerazione il loro valore economico, i prodotti più rubati risultano essere quindi i capispalla (giacche, soprabiti, impermeabili e cappotti) e la maglieria per quanto riguarda l'abbigliamento, mentre alcolici, tonno e carne in scatola nel settore alimentare. In questo senso è rilevante anche la posizione di calzature e occhiali, oltre ovviamente all'elettronica: smartphone, tablet sono tra i prodotti preferiti dai ladri. Venendo invece ai prodotti più rubati per numero di pezzi, troviamo i cosmetici e la maglieria, alcolici, salumi e formaggi, gli accessori per la telefonia mobile, pile, spine e prese elettriche.

Continua a leggere su Today.it...