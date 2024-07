Prof derisa e colpita in classe con la pistola a pallini: "Non c'è reato"

"Non c'è reato" nel deridere la propria docente e usarla come bersaglio mentre viene colpita con una pistola ad aria compressa. La procura dei Minori di Venezia, ha chiesto l'archiviazione nei confronti dei 21 studenti dell'Itis Viola di Rovigo, accusati di aver colpito, deriso e filmato la professoressa, pubblicando poi il video sui social. Il reato ipotizzato era "oltraggio a pubblico ufficiale" ma secondo il magistrato, nell'atteggiamento della classe non c'è nulla che possa essere considerato penalmente rilevante.

Per quanto riguarda l'aggressione Maria Cristina Finatti, rimane in piedi il procedimento nei confronti degli autori materiali del fatto: il giovane che ha sparato e i coetanei che hanno ripreso la scena e fatto sparire la pistola ad aria compressa. Nessuna implicazione invece per tutti gli altri, né dal punto di vista giudiziario che scolastico: gli studenti sono stati promossi tutti con il 9 in condotta, prima di sospendere il giudizio in seguito all'intervento del ministro Valditara.

Come riporta il Corriere della Sera, la decisione è stata accolta con amarezza dai legali della docente, gli avvocati Nicola Rubiero e Tosca Sambinello, che invece speravano in un esito ben diverso. Delusa anche la diretta interessata, che adesso vuole soltanto dimenticare questo spiacevole episodio: "Immaginavo che sarebbe finita così. Per fortuna il ministro ha pensato di vietare i telefonini in classe. Magari in questo modo non accadrà più a nessun altro ciò che è accaduto a me".