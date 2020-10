Cavaliere del lavoro ma precario, anche il prof di Ischia al concorsone: "Andrebbe rinviato"

Tra i precari che parteciperanno al concorso straordinario per docenti c’è anche Ambrogio Iacono, il professore di Ischia nominato Cavaliere del Lavoro dopo aver proseguito la didattica a distanza durante il lockdown anche dal letto dell’ospedale dove era ricoverato perché positivo al coronavirus. Un concorso però che, sostiene Iacono, dovrebbe essere rinviato.

“La ministra Azzolina - sostiene il professor Iacono, come scrive NapoliToday - oggi dice che le scuole devono restare aperte, ma con il concorsone si mette a rischio la salute di docenti e studenti visto che tantissime persone di provenienza diversa entreranno in contatto tra di loro. Intanto, la scuola a settembre non era pronta per la ripartenza. Il concorsone è stato annunciato solo a metà luglio. Gli studenti vanno tutelati, soprattutto alla luce dei tre mesi di lockdown che ci sono stati. Invece il primo settembre la scuola non era affatto pronta a ripartire”.

“Per sostenere il concorso bisogna studiare, quindi io, esattamente come la stragrande maggioranza dei docenti che lo sosterremo, dovrò sottrarre tempo ai miei studenti, alla preparazione delle lezioni e tutto il resto. È giusto per i miei alunni? Io ritengo di no”, dice il professore Iacono. "Parliamo di un concorso che assegnerà posti per il 2021. Eppure - spiega Iacono - io ho fatto due concorsi, l'ultimo nel 2018, e sono in graduatoria, una graduatoria che è tuttora strapiena. Sono in attesa di una chiamata dalle graduatorie Gps, ma non so neanche se questa chiamata ci sarà mai".

"La scuola sono gli studenti - conclude il professore - bisognerebbe mettere i ragazzi al primo posto, sempre. Purtroppo non è andata così, i ragazzi non sono stati messi al centro dello sviluppo culturale della nostra società".

Il professor Ambrogio Iacono lodato anche dal premier Conte

Precario, quest’anno Iacono ha ottenuto solo una supplenza fino al 28 ottobre (attualmente insegna Scienze integrate all’istituto Petronio di Pozzuoli), in un istituto diverso da quello in cui insegnava nei mesi del lockdown. A raccontare la sua storia lo scorso aprile era stata NapoliToday. “Con la chiusura della scuola, gli studenti hanno perso i riferimenti. Ognuno deve dare un contributo”, aveva detto Iacono nella videointervista, parlando di come aveva proseguito le lezioni a distanza con gli alunni dell’Alberghiero Telese di Ischia anche dopo essere stato ricoverato in ospedale con polmonite provocata da Covid-19.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva condiviso sui social l’intervista di NapoliToday e aveva elogiato pubblicamente il professor Iacono. “Tanti cittadini stanno offrendo prove di grande impegno. Tra questi c’è il professor Ambrogio Iacono. Colpito da Covid-19, continua a fare lezione a distanza ai suoi studenti dal letto dell’ospedale. Grazie Professore: i suoi studenti saranno fieri di lei”.

