I profumi sostenibili realizzati sfruttando l'anidiride carbonica

Acqua, oli essenziali con note di testa, di cuore e di fondo, e anidride carbonica. L'ultimo ingrediente di questo speciale profumo è frutto di un esperimento per sfruttare la Co2, aiutando l'ambiente a liberarsene. Il processo si basa su una tecnologia innovativa che converte l'anidride carbonica, principale responsabile del riscaldamento del pianeta, in etanolo, elemento essenziale per produrre i profumi. Al momento i costi restano troppo elevati per una produzione su larga scala, ma potrebbe essere una delle tante strade da percorrere per realizzare prodotti che impattano di meno sull'ambiente e riducono i cambiamenti climatici.

Trasformare l'aria in profumo

"Trasformare la Co2 in qualcosa di bello", si legge sulla confezione del profumo a base di anidride carbonica realizzato dalla startup Air Company, con sede a New York e guidata da Stafford Sheehan, cofondatore e chimico. Battezzato "Air Eau de Parfum", il profumo costa circa il 50% in più rispetto ad un profumo mitico come il No. 5 di Coco Chanel, ma quello prodotto dalla società newyorkese ha un valore finora unico. Ogni flacone da 50 millilitri utilizza 3,6 grammi di Co2, che altrimenti sarebbero stati rilasciati nell'atmosfera.

Catturare il carbonio per produrre

La "cattura del carbonio" viene considerata un modo efficace per ridurre la quantità di anidride carbonica nell'atmosfera. Mentre alcune aziende si impegnano solo nell'immagazzinare la Co2 catturata, altre hanno deciso di utilizzarlo per creare beni destinati ai consumatori. Come spiega sul suo sito, Air Company combina "l'anidride carbonica catturata dai processi industriali con l'idrogeno generato dall'elettrolisi per produrre etanolo" utilizzato poi in diversi prodotti. L'idea è quella di trasformare l'aria in profumo. Il processo, spiega la società statunitense, è molto simile a quello con cui gli alberi trasformano l'anidride carbonica in ossigeno e zucchero. "Convertiamo l'anidride carbonica in eccesso in alcol che viene utilizzato in prodotti come il nostro profumo sostenibile", precisa la società, che annovera tra i beni commercializzati anche una AirVodka.

Gli incentivi degli Strati Uniti

Negli Stati Uniti il numero di start-up e aziende che decidono di dedicarsi al riutilizzo del carbonio si sta diffondendo in vari settori, come quello della produzione di vestiti, materiale per il packaging ed il cemento. Lo slancio ambientalista deriva anche da precise norme ed incentivi adottati dalla Casa Bianca. Lo strumento principale è stato l'Inflation Reduction Act, che il presidente Joe Biden ha firmato nel 2022, aumentando il credito d'imposta per la cattura e l'utilizzo dell'anidride carbonica di oltre il 70%. L'obiettivo è quello di rendere più interessanti dal punto di vista finanziario progetti che al loro debutto risultano molto costosi, ma che nel tempo potrebbero rivelarsi strategici per una nuova economia a basso consumo di anidride carbonica. L'Unione europea aveva tentato di fare lo stesso con il Green Deal, ma molti obiettivi strategici sono stati ridotti o venuti meno sul finire della legislatura, molto meno "verde" di quella profilatasi ad inizio mandato.

Interesse della finanza globale

Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, nel 2022 il settore emergente che riutilizza la Co2 ha ricevuto circa 500 milioni di dollari da grandi investitori a livello mondiale. Il differente interesse si capisce confrontando i dati con quelli del 2015, quando le tecnologie che trasformano la Co2 non avevano ricevuto quasi nessuna sovvenzione per progetti reputati troppo rischiosi. "C'è molto più interesse perché i consumatori sono diventati molto più attenti ad acquistare prodotti a bassa emissione di carbonio", ha dichiarato all'agenzia Bloomberg Jennifer Holmgren, amministratrice delegata di LanzaTech Global Inc., azienda specializzata nel riciclo di carbonio che ha stretto accordi con varie aziende, come quelle impegnate nella produzione di imballaggi, acciaio e carburante per l'aviazione, come pure di abiti e scarpe.

Servono più investimenti

Nonostante l'impegno e gli incentivi, restano però numerose difficoltà nel passaggio dalle sperimentazioni alla produzione industriale. Ancora troppi investimenti vengono indirizzati verso fonti fossili, come carbone e petrolio. La stessa Air Company, che ha iniziato a vendere profumi derivati dal carbonio nel 2021, non ha ancora costruito il suo primo impianto commerciale, come ammesso dall'amministratore delegato Sheehan. Quello di New York è solo un impianto dimostrativo, con una capacità produttiva ancora limitata. Al punto che molti ordini per il profumo così come per la vodka "a base di aria" sono rimasti inevasi. La richiesta c'è, non rimane che soddisfarla.