In pronto soccorso solo, per due giorni: "Vorrei che mio padre fosse l'ultimo a morire senza un abbraccio"

"In un giorno e mezzo di ricovero al pronto soccorso non ho praticamente mai potuto vedere mio padre che è morto solo". È la drammatica denuncia di Anastasia (nome di fantasia), 30enne campana che ha lanciato in questi giorni una petizione su Change.org. L’obiettivo è consentire almeno l’ingresso di un accompagnatore per i pazienti all'interno dei pronto soccorso italiani. L’appello ha raccolto in pochi giorni quasi 60mila firme e le adesioni continuano a crescere.

Un giorno e mezza di attesa senza notizie: poi il drammatico epilogo

Sì, perché la storia, raccontata dalla promotrice, è purtroppo comune a molti italiani. Il padre di Anastasia aveva 62 anni, era un soggetto fragile. Dopo l’ultima seduta di dialisi comincia a non sentirsi bene. Avverte dolori alla colonna vertebrale e mancanza di respiro. I familiari chiamano un’ambulanza che li rassicura. Viene portato all’ospedale più vicino casa e dimesso dopo poche ore. Continua però a stare male e, il giorno dopo, la famiglia decide di portarlo in un altro nosocomio della zona. Dopo il ricovero comincia l’attesa disperata.

Anastasia aspetta 12 ore fuori dal pronto soccorso, i medici parlano di dispnea: devono fare alcuni accertamenti. La fanno entrare, per pochissimi minuti, nella tarda serata dello stesso giorno e vede suo padre con una maschera per l'ossigenoterapia: la diagnosi è bronchite. "Indossava ancora le scarpe, nel lettino dove era entrato, mi chiese di togliergliele e di aggiustargli i pantaloni alla caviglia, aveva freddo. Era molto stanco - ci racconta - sono rimasta giusto due minuti, poi sono stata praticamente cacciata fuori. Una persona mi ha riferito poi che mio padre piangeva e mi cercava, ma non sono comunque potuta rientrare".

(Se non visualizzi correttamente la mappa clicca qui)

Anastasia torna il mattino seguente e le viene assicurato che va tutto bene. Ritorna a casa e, nel pomeriggio, riceve la telefonata inattesa: dal pronto soccorso le comunicano che suo padre ha avuto un arresto cardiaco durante la dialisi. Si precipita in ospedale e lì arriva la notizia peggiore: il suo papà è deceduto. Potrà rivedere il suo corpo solo il giorno dopo, quando l’uomo viene vestito e preparato. Sono passati due giorni da quando è entrato nell’ospedale e non ha potuto nemmeno salutarlo.

"Avrei voluto stringergli la mano per l'ultima volta"

"L’ultimo ricordo che ho di mio padre è che voleva andare via e non voleva più l’ossigeno e io che gli dico di restare e di guarire. Non aveva la forza nemmeno di rispondere al telefono. Avrei voluto vederlo per l’ultima volta, avrei potuto stringergli la mano ed evitare che si sentisse solo - ci spiega commossa Anastasia, che aggiunge - Credo che dopo 12 ore di attesa avessi diritto a passare dei momenti con lui che era anche un paziente fragile".

Qualche giorno dopo torna al pronto soccorso e, quando la porta dell’accettazione si apre, Anastasia ha un deja vu: le persone fuori in attesa le riportano alla mente il ricordo del dolore provato in quelle ore interminabili in sala d’attesa. "Ho visto tutte queste persone affrante che si disperavano aspettando notizie dei propri familiari. Una signora di 50 anni aveva il figlio ricoverato all’interno del pronto soccorso, non aveva nessuna notizia dai dottori dal giorno prima. Ho rivisto il mio dolore negli occhi di quelle persone" ci racconta.

Da qui nasce l’idea della petizione per smuovere il dibattito pubblico. "Non è giusto che i familiari attendano ore fuori dal pronto soccorso senza avere nessuna notizia da parte dei propri familiari che invece avrebbero forse bisogno di una persona cara al loro fianco" ci spiega Anastasia. E la sua storia fa rivenire immediatamente in mente i drammi vissuti durante il Covid-19, quando in molti sono stati condannati a morire in solitudine nei reparti ospedalieri e nelle terapie intensive.

Com'è cambiata l'assistenza ospedaliera dal Covid in poi

In realtà rispetto alla pandemia c'è oggi una norma che prima non esisteva. Frutto di una battaglia condotta dal periodico "Il Salvagente", la legge sugli "Ospedali Aperti" approvata nel 2022, salvaguardia i diritti dei familiari dei pazienti arginando la discrezionalità dei direttori sanitari e imponendo un minimo di 45 minuti per le visite dei familiari nei reparti ospedalieri. Una prescrizione che, passata le fase dell'emergenza, è valida anche per i pronto soccorso, se il paziente vi staziona per più ore. Ma è un diritto di cui ancora pochi sono a conoscenza.

"Prima del Covid non c’era una norma perché tutto sembrava scontato e i reparti ospedalieri decidevano autonomamente. La pandemia ha avuto il merito di sollevare un problema - ci racconta l'avvocata Valentina Starinieri, che ha contribuito alla stesura della legge - la situazione ora è decisamente migliorata".

Ma il testo non si limita solo alle visite: le nuove disposizioni permettono la presenza di un caregiver per una donna che deve partorire, per i bambini e per gli anziani ricoverati che hanno più di 85 anni. Un enorme passo avanti nella consapevolezza che la presenza dei familiari possa contribuire al processo di guarigione. C'è però ancora strada da fare: a partire dall'assistenza in sala parto fino al cosiddetto "fine vita".

"In Lombardia siamo riusciti, con una circolare, a ottenere l’assistenza di un caregiver non solo per i bambini e le donne in gravidanza, ma anche per il 'fine-vita'. Nel resto del Paese c’è molta più fatica a farsi ascoltare" racconta a Today.it l'avvocato Starinieri. Su questi temi non esiste al momento una legge organica, ma solo linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità. Il tutto viene demandato al buonsenso di sanitari sempre più oberati di lavoro e responsabilità. E il problema non sembra solo legale: ma strutturale.

"Pazienti ricoverati anche per 6 giorni": così i pronto soccorso stanno diventando ingestibili

"Noi sanitari abbiamo tutto l’interesse ad aprire ai familiari, ma oggi è diventato impossibile: in questo momento se io avessi un parente a fianco a ogni paziente avrei il pronto soccorso completamente bloccato, ormai gestiamo centinaia di presenze al giorno - ci racconta Fabio De Iaco, direttore del pronto Soccorso dell'Ospedale Maria Vittoria di Torino e presidente della Simeu, l'associazione italiana medicina d'urgenza - Mi sento però di poter dire che quando si tratta di 'fine vita' lo facciamo quasi tutti e anche sulla comunicazione con le famiglie molti di noi lavorano assiduamente: lo scambio di informazioni è essenziale anche dal punto di vista terapeutico".

Ma, i pronto soccorso costituiscono sempre meno un presidio di emergenza e sempre più un reparto che supplisce alle carenze ospedaliere tout court: "Ormai ci siamo attrezzati per aprire anche alle visite, ma se ci si pensa è assurdo, perché il punto vero è un altro: dopo massimo 24 ore i pazienti dovrebbero essere trasferiti in un altro reparto, invece abbiamo anziani che sostano anche 6 giorni in pronto soccorso - ci spiega De Iaco, che aggiunge - arriviamo così a dei paradossi come la distribuzione dei pasti, che qualche tempo fa era impensabile e ora non lo è, date le tempistiche. Peccato che poi i pazienti siano costretti a mangiare in barella e bisogna spostarli letteralmente per procedere alla distribuzione".

(Se non visualizzi correttamente il grafico clicca qui)

E il vero tema è che questi centri sono diventati il vero e proprio collo di bottiglia di una crisi ormai strutturale che vede ospedali sempre più congestionati, in cui diminuiscono i posti letto e il personale, mentre non si tiene conto del crescente numero di pazienti cronici, per lo più anziani, che andrebbero gestiti differentemente sul territorio: "Il nostro servizio sanitario nazionale ha incrementato di 10 anni l’aspettativa di vita media in Italia negli ultimi anni. Il problema è che non si è adeguato al fatto che i pazienti vivono di più, ma si ammalano anche di più" conclude De Iaco. Un'evidenza che, nel Paese dei tagli alla sanità, non è mai diventata una priorità politica e il prezzo lo paghiamo tutti.