La protesta degli agricoltori va avanti, ma il fronte si spacca

Tornerà in piazza il prossimo giovedì 15 febbraio la protesta dei trattori. L'appuntamento è a Roma, al Circo Massimo, dove gli agricoltori che fanno capo ai Comitati Riuniti Agricoli (Cra), 'capitanati' tra gli altri da Danilo Calvani, hanno indetto una manifestazione. Lo afferma all'Adnkronos lo stesso Calvani sottolineando che "questa è la risposta alla pagliacciata di ieri, all'incontro del ministro con le sigle sindacali per decidere ciò che gli agricoltori stanno contestando". "La nostra sarà solo la prima manifestazione nazionale di una serie - aggiunge Caivani - non molliamo".

Calvani, 61 anni, imprenditore agricolo pontino è da anni animatore delle proteste degli agricoltori. Fu uno dei leader dei movimenti dei "Forconi" composto da varie sigle accomunate da battaglie antisistema e legato all'estrema destra. Ed è proprio la destra più radicale a tentare di "mettere il cappello" sulla manifestazione di giovedì prossimo.

"Popolo e agricoltori uniti come non mai. Giovedì alle 15 tutti a Circo Massimo!". Così Giuliano Castellino, ex leader romano di Forza Nuova, condannato per aver preso parte all'aggressione squadrista ai danni della sede della Cgil del 2021, ha annunciato la presenza dell'organizzazione in piazza il prossimo giovedì. "Trattori e Tricolori contro Bruxelles e questo governo di venduti - prosegue Castellino - Contro tutti i partiti e tutti i sindacati. Per il lavoro, la libertà e il futuro". Un annuncio che sa quasi di minaccia e che promette di far salire, di non poco, la tensione anche all'interno del governo. Ma il fronte degli agricoltori appare sempre più spaccato dopo l'incontro di ieri sera con il ministro dell'agricoltura Lollobrigida.

Le crepe nel fronte degli agricoltori: pro e contro il governo

"L'incontro al ministero di ieri è andato male, siamo usciti solo con delle promesse. Il presidio di via Nomentana quindi resta, anzi lo rafforzeremo. Sono in arrivo altri mezzi. Arriveremo a mille trattori". A dirlo Andrea Papa, uno dei portavoce di Riscatto agricolo. "Lollobrigida ieri è venuto qui senza essere invitato - prosegue - al suo arrivo è stato anche fischiato".

Ma non tutti sono d'accordo. Tra gli agricoltori che appoggiano la protesta del movimento c'è chi la vede diversamente. "Secondo me è stato un confronto costruttivo - spiega Roberto Rosati - il ministro ha promesso che la porta per noi resta sempre aperta"

Ed è lo stesso Lollobrigida a commentare l'incontro di ieri: "Ho trovato tutta gente che aveva chiarissimo che il nostro governo è al loro fianco. Si tratta di persone che arrivano a fare 10 ore di percorso a 40 all'ora su un trattore da Pescara a Roma. Per spingerli fino a lì significa che l'esasperazione è forte e quindi vogliono vedere fatti concreti - ha dichiarato oggi il ministro dell'Agricoltura - siamo solo all'inizio di un percorso ma per cambiare una deriva ormai trentennale non si fa in 16 mesi. Conto che con la nuova Commissione europea ci sia un cambio di rotta e si invertano i fattori".