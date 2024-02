Trattori a Sanremo, aumenta la confusione: "Sul palco dicano anche quanti soldi prendono davvero dall'Unione europea"

La mobilitazione è in corso da settimane ormai, in molti Paesi europei (qui una sintesi delle motivazioni alla base della protesta). In Italia è grande la confusione sotto il cielo dei trattori. "Lanciando la mobilitazione che partirà oggi a Roma abbiamo dato un ultimatum al governo di 5 giorni per recedere da tutti i trattati comunitari che stanno uccidendo l'agricoltura e per le dimissioni del ministro Lollobrigida", dice Danilo Calvani, leader del "Cra Agricoltori traditi", uno dei presunti leader delle ultime manifestazioni di agricoltori.

Trattori a Sanremo: Calvani contro Lollobrigida

Oggi Amadeus accoglierà una delegazione sul palco dell'Ariston, i trattori a Sanremo sono arrivati, per ora in numero esiguo ma ci sono. La decisione finale resta in testa alla Rai, che nel caso deve dire chi, come e quando di una partecipazione non organizzata e che sfugge a ogni criterio. La situazione a dir poco caotica: "Abbiamo ricevuto 122 mail di persone che si accreditano a parlare sul palco", rivela l'ufficio stampa della Rai. "Non c'è un portavoce di coloro che protestano, non sappiamo a chi fare capo. È impossibile ospitare all'Ariston tutti". Cosa otterranno, alla fin fine? Probabilmente l'esenzione dell'Irpef agricola per le imprese più piccole, sotto una determinata soglia di fatturato.

"Da molto tempo, prima" che gli agricoltori "scendessero in piazza, questo governo ha difeso il comparto agricolo da scelte che rischiavano di essere troppo ideologiche", dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Fratelli d'Italia fa quadrato a difesa del governo e del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, diventato ieri bersaglio di Calvani, uno dei diversi capi, non si comprende ancora quanto rappresentativi, della cosiddetta 'protesta dei trattori'. Calvani, imprenditore agricolo della Provincia di Latina, ventila per la prossima settimana la possibilità di una manifestazione al Circo Massimo di Roma: "Attendiamo ancora migliaia di mezzi per la manifestazione della settimana prossima a Roma che potrebbe tenersi al Circo Massimo. Non vogliamo bandiere dei partiti o dei sindacati, noi siamo apolitici", aveva sottolineato. "Abbiamo dato un ultimatum al governo di cinque giorni - ha aggiunto -, per recedere da tutti i trattati comunitari che stanno uccidendo l'agricoltura e per le dimissioni del ministro Lollobrigida. Vogliamo i fatti, ci interessano solo le nostre campagne e non le campagne elettorali", aveva proseguito l'ex leader dei 'Forconi'.

"Sorprende - ha sottolineato in una nota Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fdi alla Camera - che si stia dando visibilità a un personaggio come Calvani, che non conosciamo per la sua attività al servizio dell'agricoltura quanto per gli attacchi gravissimi e ripetuti a ogni esponente, finalizzati solo a fomentare rabbia anziché esporre argomentazioni. E' troppo lungo l'elenco delle accuse inaccettabili di cui si apprende relative a Calvani: commenti omofobi contro Vendola, offese contro Fiano, con ammiccamenti a propagande nostalgiche, sproloqui antisemiti, attacchi scomposti e violenti contro il Presidente della Repubblica. Ora gli si sta dando visibilità - prosegue Montaruli riferendosi in particolare ad alcune tv -, dimenticando la caratura di questo personaggio, solo per andare contro al governo e al ministro Lollobrigida".

"In Italia, con l'informazione a disposizione del governo, sta passando il messaggio che la protesta sia contro l'Europa, ma non è così. La protesta è contro il governo. Ovviamente non è solo colpa della Meloni che è arrivata l'altro ieri, ma è chiaro che è inutile dire che nel Pnrr si è aumentato da 5 a 8 miliardi. È un aumento già fatto a novembre se non ricordo male. Questo tipo di linguaggio, che pensa di prendere in giro gli agricoltori, peggiora solo le cose. Quindi dico al governo: vogliamo affrontare una volta per tutte seriamente questa questione?". Così Mariano Ferro, altro leader dei Forconi, ai microfoni di Radio Cusano Campus.

Renzi: "Mozione di sfiducia nei confronti di Lollobrigida"

"Presenteremo in Senato una mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro Lollobrigida". Lo ha annunciato a Milano Matteo Renzi, spiegando che "all`Italia serve un ministro, non un cognato". I trattori in tutta Europa sono contro la politica di Bruxelles, ma in Italia sono contro chi ha aumentato le tasse sull'agricoltura. La Meloni e suo cognato hanno rimesso l'Irpef agricola e l'hanno giustificata e difesa in Parlamento", ha accusato Renzi arrivando a Milano per la presentazione del suo ultimo libro.

Magi: "Si parli anche di quanto l'Ue aiuta gli agricoltori"

"Se davvero saliranno sul palco gli agricoltori per una filippica contro l'Unione europea, la Rai e Amadeus hanno il dovere di informare i cittadini di quanto l'Unione europea sostiene il settore agricolo: oltre il 25% del bilancio europeo è destinato all'agricoltura, il 44% del reddito pro capite degli agricoltori è cresciuto dal 2015 a oggi proprio grazie alle politiche europee per un settore che rappresenta solo l'1,5% del Pil del continente e che produce oltre il 10,5% del gas serra emesso in Ue", scrive sui social sui social il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.

"Magari anche che i trattori sono stati acquistati grazie ai contributi europei. Senza considerare il rischio di disinformazione che può essere fatta dal palco di Sanremo sulla carne coltivata e sulle farine alternative. A pochi mesi dalle Europee, il principale evento musicale italiano non può essere un palcoscenico per alimentare il sentimento antieuropeo. Amadeus, la dirigenza Rai e gli autori del festival non lascino il campo alla disinformazione e al populismo e forniscano agli italiani tutte le informazioni utili a farsi una opinione", ha aggiunto.

L'allevatrice Oldoni: "La gente ci guarda con simpatia e ci capisce"

Alessandra Oldoni, 47 anni, di Mozzanica, è la rappresentante bergamasca di Riscatto agricolo che oggi parcheggerà davanti all'Ariston i 15 trattori partiti ieri sera da Melegnano. In una intervista al Corriere della Sera dice: "Prenderò qualcosa di carino dall'armadio, di certo non mi vestirò da agricoltore, come ha proposto qualcuno: non facciamo carnevalate", perché se ci sarà la possibilità di parlare al Festival lei è la persona designata a interpretare i disagi di tutti. "Nel presidio a Cologno al Serio siamo in 70, con tanti giovani e tante donne. La gente ci guarda con simpatia e ci capisce. Stiamo preparando una manifestazione nel centro di Bergamo ma non vogliamo fare azioni dure come all'estero", racconta. E ancora: "Mi preparerò ma non leggerò il foglietto, andrò a braccio. Uno: bisogna tutelare il nostro patrimonio agroalimentare. Due: in nome di quella parola ormai abusata che è la sostenibilità vorrebbero farci tenere il 4% dei terreni incolti mentre in realtà c'è una grande carenza di prodotti, tanto che dobbiamo importarli e siamo in balìa del mercato. Tre: i costi di produzione sono troppo alti. Vogliamo far capire le motivazioni alla base dei prezzi che il consumatore paga, con la grande distribuzione che ha la fetta più grossa del guadagno".

Von der Leyen: "Stop a legge sui pesticidi"

"La legge sui pesticidi è stata respinta dal Parlamento europeo e proporrò al Collegio di ritirarla, è diventata un simbolo di polarizzazione. Dovremmo riporre più fiducia nella categoria. La conservazione della natura può avere successo solo attraverso un approccio dal basso verso l'alto e basato sugli incentivi". A dirlo è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante il suo intervento all'Europarlamento di Strasburgo.

Von der Leyen ha fatto riferimento alla proposta a cui i coltivatori si sono opposti che voleva dimezzare l'uso dei prodotti fitosanitari in Europa. La Commissione suggerirà "una proposta più matura, con il coinvolgimento delle parti interessate" ha aggiunto la presidente. "È necessario analizzare insieme la situazione, condividere idee e sviluppare scenari per il futuro" in vista della relazione che verrà presentata entro la fine dell'estate.