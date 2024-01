Proteste agricoltori, 18 arresti in Francia. L'Ue frena sulle leggi green

In Francia sale la tensione per le proteste dei "trattori" che ormai vanno avanti da settimane, mentre la Commissione europea rallenta su alcune delle regole contestate offrendo "flessibilità" agli agricoltori in rivolta.

Sono 18 i manifestanti arrestati dalla polizia francese "per ostruzione al traffico" nella giornata del 31 gennaio alla periferia di Parigi. Gli agricoltori si stavano dirigendo verso Rungis, dove si trova uno dei più grandi mercati alimentari d'Europa.

In Francia "superata la linea rossa"

''Non attaccano la polizia, non entrano a Rungis. Ma se mai dovessero farlo, ovviamente non lo permetteremmo'', aveva detto in un intervento il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin. Una fonte giudiziaria citata dall'emittente Bfmtv ha riferito che le persone arrestate sono state portate presso il commissariato di polizia di L'Hay-les-Roses per "intralcio alla circolazione".

Secondo i numeri forniti dal ministro sono 10mila gli agricoltori in protesta in tutta la Francia, con ''più di cento posti di blocco'' attualmente in corso. Pochi giorni fa, Darmanin aveva parlato del blocco di Rungis e degli aeroporti come una "linea rossa" per il governo.

Da Bruxelles una nuova deroga sulla Politica agricola comune

Pressata dalle proteste, la Commissione europea ha intanto annunciato che sarà ulteriormente prorogata la deroga alla norma della politica agricola comune (Pac) che prevede che per accedere agli aiuti comunitari gli agricoltori debbano lasciare delle quote di terreni a riposo. Quella legata al maggese fa parte delle regole per rendere più sostenibile il settore primario contro le quali si stanno però rivoltando gli agricoltori di mezza Europa.

"Gli agricoltori sono la spina dorsale della sicurezza alimentare dell'Ue e il cuore delle nostre zone rurali", ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen commentando la proroga sancita oggi: "La misura odierna offre ulteriore flessibilità agli agricoltori in un momento in cui devono affrontare molteplici sfide. Continueremo a dialogare con i nostri agricoltori per garantire che la Pac raggiunga il giusto equilibrio tra la risposta alle loro esigenze e la continua fornitura di beni pubblici ai nostri cittadini".

In Italia l'incontro tra Lollobrigida e gli agricoltori, ma il movimento è spaccato

"Bene, l'incontro è andato molto bene" ha detto il ministro Francesco Lollobrigida dopo il confronto con rappresentanti del movimento dei trattori che erano giunti a manifestare a Fieragricola. Per ragioni di sicurezza e viabilità, riporta VeronaSera, il corteo è stato limitato a pochi mezzi agricoli.

"Il nostro ministero cerca di rimettere al centro la nostra agricoltura, la nostra pesca, il nostro allevamento che sono qualità e rispetto dell'ambiente. Gli agricoltori sono i primi ambientalisti del territorio", ha affermato Lollobrigida. "Sono quelli che proteggono quello che hanno di più prezioso, la terra che gli ha dato il pane, e deve tornare a darglielo arricchendo loro e le loro famiglie, e in questo anche la nostra nazione, e difendendo il nostro valore di riferimento che è la qualità".

Lollobrigida ha poi invitato la categoria ad evitare fratture al proprio interno: "Non ci devono essere agricoltori contro agricoltori", ha detto. Una frattura che però di fatto c'è: prima dell'incontro tra gli agricoltori e Lollobrigida, Danilo Calvan,i uno dei leader della protesta, alla guida del suo movimento degli "Agricoltori Traditi", nonché ex sostenitore dei cosiddetti "Forconi", è intervenuto su Facebook affermando di non ritenere rappresentativa del movimento la delegazione che si è confrontata con il ministro all'agricoltura.