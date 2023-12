Nel mondo gli studenti sono sempre meno preparati, ma l'Italia è in controtendenza

Il Covid ha influito pesantemente sulle competenze degli studenti in tutto il mondo. Lo afferma l'ultima indagine Ocse-Pisa sui liceali di 15-16 anni di tutto il mondo relativa all'anno 2022. La rilevazione si è occupata di valutare in che misura gli studenti abbiano acquisito conoscenze e abilità essenziali per la piena partecipazione alla vita economica e sociale in quattro ambiti: Lettura, Matematica e Scienze. Hanno partecipato 83 Paesi, inclusi i 38 membri Ocse. In Italia, 347 scuole, 10.564 studenti e 9.000 genitori. I risultati? Non sono confortanti.

Crollano le competenze, ma l'Italia va meglio

Il rendimento scolastico medio nel mondo è sceso di 16 punti in matematica e di ben 10 in lettura. Una dinamica su cui sembra aver inciso, in maniera preponderante, la pandemia. Ma forse è solo una parte della verità: l'analisi rileva che i punteggi in Scienze e Lettura hanno cominciato a calare prima del 2018, raggiungendo gli apici rispettivamente nel 2012 e nel 2009. E sono proprio le competenze matematiche a essersi maggiormente abbassate, anche se in Italia si registra il curioso paradosso di un livello che si abbassa, ma non in maniera speculare agli altri paesi.

Tradotto: le competenze dei nostri alunni sono calate meno di quelle degli altri e sono oggi in linea con quelle degli studenti dei Paesi industrializzati, almeno per quello che riguarda Scienze e Matematica. Per quanto riguarda la capacità di lettura, gli studenti italiani fanno invece addirittura meglio: ma i segnali positivi finiscono qui. Perché il rapporto sottolinea anche che esistono due Italie e che, sia il gender gap, che la differenza tra Nord e Sud, sono sempre più rilevanti.

Il gender gap e la differenza tra Nord e Sud

E per il nostro Paese il vero problemi si chiama, anche nello studio, "differenza di genere". Il divario è particolarmente pronunciato tra i nostri studenti e le nostre studentesse in matematica. In questo ambito sono 21 i punti che separano i nostri ragazzi dalle nostre ragazze: l'equivalente di un anno di scuola. E se il divario sembra essere ancora in aumento e il vero dato è che non esiste una differenza così marcata negli altri paesi del mondo. Le studentesse invece primeggiano nella lettura rispetto ai maschi.

Il vero problema è poi quello geografico. Se il Nord Est è capofila per l'istruzione, i livelli più bassi di competenze in Italia si registrano al Sud. Più dell' 80% degli studenti delle aree del Nord sono al Livello 2, quello minimo di competenze, o superiore, sia in matematica che in lettura e scienze. Nelle aree del meridione, invece, degli studenti che si sono collocati nel livello 2 o superiore sono poco più del 60% in scienze, circa il 70% in lettura e circa il 55% in matematica. Numeri che fanno riflettere.

Ma forti differenze si registrano anche tra istituti professionali e licei. Negli istituti professionali la percentuale di studenti al di sotto del Livello 2 in matematica, lettura e scienze è più che doppia rispetto a quella registrata negli istituti tecnici e nei licei. In questi ultimi (e negli istituti tecnici) invece, più di due terzi degli studenti hanno raggiunto il livello base o superiore di conoscenza.

