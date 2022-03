Psicosi al supermercato: i prodotti che vengono razionati

Continua la corsa a fare scorta di viveri nei supermercati italiani mentre la guerra in Ucraina va avanti. I due eventi sono collegati: ca diverse parti d'Italia si segnalano carenze di prodotti specifici e alcune catene di supermercati hanno iniziato a limitarne l'acquisto dopo che gil scaffali dei supermercati sono stati oggetto di acquisti fuori dalla media per il timore di scioperi e aumento dei prezzi. Soprattutto nel week end, in tutta Italia è stato dato fondo alle riserve dei supermercati con dei prodotti decisamente più cercati di altri.

Le scorte resistono

Diverse catene della grande distribuzione assicurano che non c'è un problema per le scorte, anche perché sono state aumentate in previsione di un momento simile. La Cia (Commercianti indipendenti associati) ha però chiesto di fermare la psicosi collettiva nei supermercati perché "può generare effetti speculativi e mettere in difficoltà le filiere". "Si sta manifestando una sorta di psicosi collettiva, anche alimentata dal tam tam mediatico e social, che produce una corsa all’acquisto indotta dalla paura soprattutto su alcuni generi primari come farina, pane e olio – spiega la Cia – tutto ciò mette in difficoltà le filiere interessate, innescando direttamente indesiderati effetti speculativi che producono un aumento immediato dell’ansia e della reazione emotiva, così come dell’inflazione". Per questo motivo il gruppo Coop ha rimediato mettendo delle limitazioni agli acquisti: "Niente di particolarmente grave, ma in molti supermercati abbiamo assistito ad accaparramenti da parte di grossisti e ristoratori, che hanno fatto incetta di olio di semi e di farine mettendo a rischio la possibilità di acquisto da parte delle persone comuni. Per questo, in alcuni supermercati è stato messo un tetto alla possibilità di acquisto di alcuni generi, ma solo per evitare questi fenomeni, non perché ci sia effettivamente un problema legato alla carenza distributiva".

I prodotti più cercati

Alcuni prodotti sono più richiesti di altri: pasta, farine, olio, lievito, zucchero e prodotti a lunga conservazione di ogni tipo (come i prodotti in scatola). Per questo motivo, iIn alcuni Coop e Lidl d'Italia è stato introdotto un limite agli acquisti, ad esempio per un massimo di 4 Kg di farina o di cinque confezioni di scatolame. Esselunga ha imposto limitazioni all’acquisto dell'olio di semi di girasole, che sembra essere uno dei prodotti più richiesti, così come Pam e Aldi.