Cos'è quella scia di puntini luminosi in cielo avvistata nel Nord Italia?

In tante zone del Nord Italia è stata avvistata una fila di "strane" luci in movimento sopra il cielo. Tantissime segnalazioni sono arrivate sui social. Non si tratta di un fenomeno naturale, né come evidente di un aereo e molto meno di un'invasione aliena. Si è trattato dei satelliti Starlink (utilizzati per internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza) di Elon Musk. Un avvistamento che, tra le altre cose, era stato anche ampiamente previsto da alcuni siti specializzati (qui trovate il sito dedicato al progetto: https://findstarlink.com).

"Ragazzi via Tukory Bovisa eravamo in 3 ad averlo visto sempre un avvistamento", uno dei commenti sui social arrivati da Milano. E ancora: "Poco fa sui cieli di Segrate abbiamo avviato qualcosa di assurdo. Era circa le 21.50, quando mentre facevamo rifornimento abbiamo alzato gli occhi al cielo e abbiamo visto questi punti luminosi che si muovevano velocemente in formazione tenendo una retta perfetta. Poi sono scomparsi dalla nostra vista".

"Non ho mai visto una cosa del genere in cielo sono le ore 22. Ho fatto alcune foto", scrive qualcuno prima di postare le immagini: "Non è un aereo e non è una stella".

Le foto della scia luminosa di satelliti in cielo