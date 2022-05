Putin parla con Draghi: "Continueremo a fornire gas all'Italia"

Il presidente del consiglio Mario Draghi ha avuto un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin. Nella telefonata si è parlato di guerra in Ucraina, ma anche delle forniture di gas russe all'Italia e della crisi alimentare causata dalla guerra. La moneta di scambio sembrano essere le sanzioni. Il Cremlino ha riferito che è stato Draghi a chiamare Putin. "Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Il colloquio si è incentrato sugli sviluppi della situazione in Ucraina e sugli sforzi per trovare una soluzione condivisa alla crisi alimentare in atto e alle sue gravi ripercussioni sui Paesi più poveri del mondo" si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa Tass, durante il colloquio telefonico con Draghi, Putin ha confermato che la Russia avrebbe intenzione di garantire una fornitura ininterrotta di gas all'Italia. Riguardo la guerra in Ucraina, il presidente russo ha detto che i negoziati sarebbero stati sospesi dalla parte ucraina. Putin ha anche sottolineato che la Russia è pronta ad aiutare a superare la crisi alimentare, chiedendo però in cambio la revoca delle sanzioni definendo "infondate" le accuse secondo cui sarebbe colpa della Russia il blocco dei prodotti agricoli nei porti ucraini. Putin ha invece sostenuto che "le difficoltà sorte sono collegate, tra le altre cose, alle interruzioni nel lavoro delle catene di produzione e logistica, nonché alla politica finanziaria dei paesi occidentali durante la pandemia di coronavirus". "La situazione", ha accusato Putin, "è stata esacerbata dalle restrizioni anti-russe imposte dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea".