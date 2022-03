Putin con la giacca da 12mila euro di Loro Piana: arriva la replica del brand

Loro Piana prende le distanze da Vladimir Putin che si è presentato sul palco dello stadio di Mosca per parlare alla nazione indossando un parka da 12 mila euro delle sue collezioni passate.

"Lvmh, il gruppo di cui Loro Piana fa parte ha da subito preso le distanze - spiega Pier Luigi Loro Piana, interpellato dall'Ansa - "E' chiaro da che parte abbiamo deciso di stare". L'azienda ha infatti interrotto le forniture in Russia e si sta adoperando per aiutare il popolo ucraino attraverso le associazioni impegnate nella solidarietà. "Putin dovrebbe riflettere su ciò che sta facendo vivere al popolo ucraino", conclude Loro Piana.

La polemica per la giacca di Putin

Per parlare davanti alla folla dello stadio Luzhniki, in occasione dell'ottavo anniversario dell'annessione della Crimea alla Russia, il presidente russo Vladimir Putin ha indossato una giacca made in Italy dal costo di oltre 12mila euro. Il dettaglio è stato notato dal canale Telegram Tmt e la notizia è subito circolata sui social. Il marchio è Loro Piana, brand di lusso con sede in provincia di Vercelli, che ha un prezzo di 1.445.000 rubli.