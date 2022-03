C'è chi paragona la dittatura di Putin al green pass

Vladimir Putin. Foto EPA/ALEXANDER VILF

Pensavamo di averle viste e sentite tutte, in questi giorni di folle guerra, di bombe, di negoziati falliti ma pure di qualche cortocircuito comunicativo o scivolone mediatico - che dir si voglia - di alcuni politici. E invece no: ecco arrivare Nicola Porro, di gran carriera. Il giornalista e conduttore di "Quarta Repubblica" è riuscito nella mirabolante impresa di criticare chi critica Vladimir Putin mettendo in relazione le vicende russe con l'italianissimo green pass, suggerendo un paragone (a dir poco strampalato) tra la dittatura di Mosca e l'obbligo introdotto dal nostro governo di mostrare il certificato "anti covid" a tutela della propria e altrui salute.

Se non ci credete, riportiamo di seguito il tweet di Porro. "A Rai 3 Gramellini fa un pistolotto contro Putin sulla libertà. Giusto, ma lui e gli altri paladini della libertà dov'erano quando ci hanno rinchiuso e imposto il green pass?", scrive il giornalista.

Un po' di contesto. Il riferimento citato da Porro è a Massimo Gramellini che nel suo programma tv "Le Parole" ha biasimato l'autoritarismo dello "zar" russo, come hanno fatto e fanno molti analisti e commentatori dopo l'invasione dell'Ucraina, ovviamente. Il tweet di Nicola Porro contiene un link a un articolo scritto da Claudio Romiti sul sito ufficiale del giornalista Mediaset, dal titolo "Gramellini lodava il green pass ma ora dà lezioni di democrazia". È inaccettabile "la descrizione fumettistica che Gramellini ci ha offerto del regime russo", scrive l'articolista di Porro. E poi la perla: "Inaccettabile come il tono di questo ennesimo tifoso delle restrizioni sanitarie - che in autunno entrò ferocemente in polemica con lo storico Alessandro Barbero, "reo" di battersi contro l'abominevole green pass - il quale sembra rivolgersi ai poveri russi, oppressi dal cattivone di turno, con il piglio di chi vuole insegnare agli altri la vera democrazia".

A Gramellini, definito in maniera sprezzante "nostro grande intellettuale de' sinistra", si imputa di "essere piuttosto distratto per ciò che concerne ciò che sta ancora accadendo alla nostra tanto decantata democrazia", naturalmente "al pari di tanti altri suoi colleghi del pensiero politicamente molto corretto". E cosa starebbe accadendo di così osceno qui da noi, nel silenzio dei "paladini della libertà alla Gramellini"? L'autore dell'articolo cita le ultime disposizioni del governo sul green pass, col certificato obbligatorio nella versione base per gli stranieri fino al 30 aprile per accedere ai ristoranti al chiuso (mentre per gli italiani rimane obbligatorio il green pass rafforzato). La misura è stata presa evidentemente per favorire i flussi turistici in vista della bella stagione e ridare slancio a un settore martoriato dalla pandemia. Secondo la lettura di Romiti-Porro, tuttavia, chi non parla di questa "insensata discriminazione" è complice, ce lo nasconde, come fa Gramellini. Per cui, è la conclusione, nessuna lezione di democrazia può arrivare dagli "amanti delle restrizioni".

"E allora il green pass?", (s)ragiona Porro, nel trionfo del benaltrismo. Se i critici se la prendono così tanto con chi ha invaso uno Stato sovrano generando una guerra infame, è il "ragionamento" di Porro, perché non è stato fatto altrettanto contro la nostra "dittatura sanitaria e governativa", contro quei pazzeschi attentati alla libertà dei cittadini che secondo Porro rispondono al nome di lockdown e green pass? E chissà dov'erano, aggiungiamo noi con amara ironia, quei pericolosi cultori del pensiero unico quando è stato introdotto l'obbligo di usare la cintura di sicurezza in auto o il casco in moto. Tutti zitti.

Ci chiediamo: quello di Porro è solo un modo per compiacere le piccole frange che oggi non condannano l'invasione russa dell'Ucraina e ieri condannavano il "regime sanitario" in Italia? Che senso ha, davvero, mettere sullo stesso piano Putin e il green pass mentre si vorrebbe discutere di libertà e democrazia? Potremmo dilungarci e disquisire nell'ordine: della mancanza di analisi e della sequela di slogan che hanno la pretesa di descrivere temi complessi con un cinguettìo; della limitatezza comunicativa dei talk show e dei conduttori di talk show, costretti a passare dal racconto del covid al racconto della guerra dall'oggi al domani e col cappio al collo dell'audience; dello "stile" tipicamente italiano di narrare la politica internazionale infilandoci senza motivo (e con effetti tragicomici) polemiche nostrane. Potremmo dilungarci, dicevamo, ma il sospetto è che sia inutile o noioso. Forse per commentare questo paragone Putin-green pass basta e avanza la magnifica sintesi del tweet di Luca Bizzarri, in risposta a Nicola Porro: "Ma... che cazzo c'entra?".