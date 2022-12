"L'influenza del cammello più pericolosa del Covid: il virus portato dai tifosi di rientro dal Qatar"

In Europa il rischio di infezione è solitamente molto basso, ma i tanti viaggiatori che hanno visitato il Qatar per i Mondiali di calcio preoccupa le autorità sanitarie del vecchio continente. In particolare la Health Security Agency (HSA) britannica ha allertato i medici di tutto il Regno Unito che i tifosi di calcio che tornano dal Qatar potrebbero essere portatori della cosiddetta sindrome respiratoria mediorientale, in gergo MERS. Anche l'Australia ha emesso uno specifico avvertimento rivolto a chiunque viaggi dal Medio Oriente: "La MERS è una malattia respiratoria rara ma grave che può colpire i viaggiatori diretti nei paesi del Medio Oriente" si legge in una nota pubblicata online. La Mers si diffonde attraverso il contatto ravvicinato con cammelli portatori del virus o con una persona infetta, oppure consumando carne di cammello cruda o latte di cammello non pastorizzato. Al momento non è disponibile alcun vaccino e la cosiddetta influenza del cammello può portare a una grave malattia che si manifesta inizialmente con i tipici sintomi influenzali che possono aggravarsi con difficoltà respiratorie e diarrea.

Come la Covid, la Mers è provocata da un coronavirus ma le somiglianze con il Sars-Cov-2 sono minori delle sue differenze: la MERS non si diffonde facilmente e dal 2012 sono stati identificati solo 2.500 casi di MERS poiché il virus si replica nel tratto respiratorio inferiore. Tuttavia è molto più mortale del Covid e fino ad ora ha ucciso il 35% dei pazienti provocando una grave insufficienza respiratoria che richiede ventilazione meccanica e ricovero in unità di terapia intensiva. Segnalato per la prima volta come nuovo patogeno umano dall'Arabia Saudita nel 2012, è il più letale dei tre coronavirus zoonotici (ovvero MERS-CoV, SARS-CoV e SARS-CoV-2) che hanno causato epidemie umane: delle 2600 persone segnalate con sindrome respiratoria mediorientale (MERS) confermata in laboratorio, so segnalano 894 decessi (tasso di mortalità del 34%). Sebbene la maggior parte delle infezioni si sia verificata in Medio Oriente, anche otto paesi in Europa hanno segnalato infezioni confermate, tutte con collegamenti di viaggio con la penisola arabica. Un caso degno di nota è stata la grande epidemia di MERS-CoV del 2015 in Corea del Sud, dove un individuo della Corea del Sud ha visitato quattro paesi del Medio Oriente e si è ammalato dopo essere tornato a Seoul. In attesa in un pronto soccorso ospedaliero sovraffollato, l'infezione si è diffusa ad altri e i conseguenti eventi di super-diffusione di MERS-CoV hanno provocato 184 infezioni con 36 decessi. Sebbene questa grave epidemia al di fuori del Medio Oriente avrebbe dovuto essere un campanello d'allarme per le autorità sanitarie pubbliche globali, l'attenzione sul MERS-CoV è stata deviata nel tempo dalle epidemie del virus Ebola, Zika e COVID-19.

Sulla nota pubblicazione scientifica The Lancet il medico saudita Esam Azhar firma un articolo in cui mette in guardia circa la pericolosa coincidenza di eventi sportivi e festival che si stanno verificando durante il campionato della Coppa del Mondo di calcio in Qatar con tanto di un concorso di bellezza per cammelli al Camel Mazayen Club. "Questi hanno attirato centinaia di migliaia di persone dal Medio Oriente e da tutto il mondo e molti stanno partecipando a entrambi gli eventi, interagendo a stretto contatto tra loro e con i cammelli, creando le condizioni ideali per la trasmissione di agenti patogeni zoonotici associati ai cammelli". Questi agenti patogeni includono il MERS-CoV come abbiamo visto potenzialmente letale.

Nel maggio 2022, le autorità del Qatar hanno segnalato all'OMS due individui con MERS, di cui uno è morto. Entrambi avevano infezioni primarie da MERS-CoV, contatti con cammelli e avevano consumato latte di cammello crudo.

Per ridurre il rischio di diffusione di MERS-CoV, l'OMS e le autorità del Qatar hanno trasmesso un ampio messaggio sanitario ai viaggiatori in Qatar. Questo messaggio include evitare il contatto diretto con i cammelli ed evitare di consumare latte di cammello crudo o carne di cammello. Tuttavia, questi messaggi vengono facilmente trascurati nell'atmosfera festosa e competitiva. Inoltre, il contatto tra dromedari importati e locali che partecipano al corteo, proprietari di cammelli e partecipanti a entrambi gli eventi è inevitabile, così come il consumo di cibi popolari in Qatar, che include i latticini di cammello.

Il rischio che i visitatori del Qatar tornino nei loro paesi d'origine infettati da MERS-CoV rimane dunque reale. I viaggiatori di ritorno dovrebbero essere avvisati di rivolgersi immediatamente a un medico se si sentono male e dovrebbero informare il proprio medico del loro recente viaggio in Qatar.